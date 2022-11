Stasera tutto è possibile, la battuta su Giulia De Lellis e le corna spiazza tutti e De Martino, in grande imbarazzo, interviene

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis è stata ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, e proprio nel corso di tale appuntamento è stata vittima di una battuta sulle corna che ha provocato la sua immediata reazione.

Tanto divertimento ha caratterizzato l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ovvero il programma di Rai 2 condotto dall’amatissimo Stefano De Martino. Una puntata molto particolare nel corso della quale ospite è stata anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi celebre influencer ovvero Giulia De Lellis. Proprio a quest’ultima il comico Vincenzo De Lucia ha rivolto delle particolari parole che hanno lasciato un po’ tutti spiazzati. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Giulia De Lellis ospite di Stasera tutto è possibile

Lo scorso lunedì 31 ottobre 2022 è andata in onda su Rai 2 una nuova attesissima puntata di Stasera tutto è possibile nel corso della quale gli ospiti sono arrivati travestiti. Tra questi ad esempio l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis arrivata in trasmissione travestita da diavoletta. Proprio questo suo travestimento ha fatto particolarmente discutere e nello specifico ha catturato l’attenzione del comico Vincenzo De Lucia entrato all’interno dello studio televisivo travestito da una famosissima conduttrice televisiva italiana ovvero la bella Mara Venier. Proprio il comico si è rivolto all’ex corteggiatrice citando le sue ‘corna’ . Parole queste che hanno spiazzato i presenti e imbarazzato tra gli altri anche il conduttore Stefano De Martino.

Le parole di Vincenzo De Lucia sulle ‘corna’ di Giulia De Lellis

“C’è anche Giulia, diavoletto con le corna, per non perdere l’abitudine”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal comico e alle quali l’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante ha risposto un po’ stupita “No dai, da diavoletto, basta”. Anche il conduttore Stefano De Martino è apparso abbastanza spiazzato e ha mostrato il suo disagio semplicemente sorridendo.

I tradimenti subiti dall’ex fidanzato Andrea Damante

Chi conosce Giulia De Lellis e la sua storia d’amore con Andrea Damante sa bene cosa è accaduto tra i due. La celebre ex coppia di Uomini e Donne si è molto amata ma ad un certo punto, a causa dei tradimenti dell’ex tronista, la storia è giunta al termine. A rivelare i tradimenti è stata proprio la De Lellis con il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ che ha ottenuto anche un notevole successo. Dopo la scoperta dei tradimenti e la fine della loro storia d’amore Andrea e Giulia hanno riprovato ancora una volta a stare insieme ma anche il secondo tentativo purtroppo si è rivelato fallimentare. Entrambi sono andati avanti con la propria vita ed infatti la De Lellis ha raggiunto la serenità e felicità al fianco di Carlo Beretta mentre invece Andrea Damante è felice insieme alla bellissima e celebre attrice Elisa Visari con la quale proprio la De Lellis qualche mese fa si è resa protagonista di uno scambio di battute social.