GF Vip, il padre di Antonella Fiordelisi: “Stai mangiando troppo”, sui social scoppia la polemica

Nel corso della puntata del GF Vip andata in onda lo scorso lunedì è stato ospite il padre di Antonella Fiordelisi finito al centro di una grossa polemica a causa delle parole espresse sul corpo della figlia.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di lunedì 31 ottobre 2022. Tra gli ospiti della puntata anche il padre di una delle gieffine protagoniste di questa edizione del reality show ovvero Antonella Fiordelisi. Le parole espresse dall’uomo però non sono piaciute molto alla figlia e nemmeno ai telespettatori, motivo per il quale il Signor Stefano nelle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il papà di Antonella Fiordelisi ospite della puntata

Una nuova ed incredibile puntata del GF Vip è andata in onda nella serata di Halloween , e proprio nel corso della puntata in questione a fare una sorpresa alla bella Antonella Fiordelisi è stato papà Stefano. Quest’ultimo si è rivolto alla figlia invitandola a continuare la sua storia d’amore con Edoardo a proposito del quale si è espresso affermando delle bellissime parole. L’uomo ha poi fatto i complimenti alla figlia per il percorso fatto ma allo stesso tempo le ha rivolto un consiglio che non è assolutamente piaciuto né ad Antonella e nemmeno ai telespettatori.

Le parole del papà di Antonella su Edoardo Donnamaria

Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, si è rivolto alla figlia dicendole che insieme alla madre guardano sempre il programma. Si è poi complimentato con la ragazza per il percorso fatto fino ad oggi ma allo stesso tempo ha voluto rivolgerle un consiglio ovvero quello di fidarsi un po’ di più degli uomini e di credere nell’amore. “Io e mamma siamo Donnalisi, perciò credi in questa storia” ha affermato il Signor Stefano che ha invitato la figlia a credere in questa storia sottolineando inoltre che proprio Edoardo, che nelle ultime settimane si è spesso scontrato con Antonino Spinalbese, è una bella persona. Il padre di Antonella ha rivelato quindi di credere molto in Edoardo e di avere anche il desiderio di vederlo.

Il padre della gieffina al centro di una grossa polemica

Ad un certo punto però l’uomo si è rivolto alla figlia esprimendo delle parole che non sono assolutamente piaciute ai telespettatori, motivo per il quale è finito al centro di una vera e propria polemica sui social. Nello specifico il Signor Stefano si è rivolto alla figlia invitandola a mangiare un po’ meno sostenendo che abbia messo su qualche chilo durante questa esperienza al GF Vip. “Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto”, queste nello specifico le parole espresse dal Signor Stefano che ha invitato la figlia a seguire Pamela molto attiva nel praticare sport e ad essere meno pigra. Queste parole non sono piaciute ai telespettatori ma nemmeno ad Antonella che dopo la puntata si è espressa sulle parole del padre rivelando di voler seguire tutti i suoi consigli tranne quello di non mangiare.