Ambra Angiolini, dopo la bufera della casa occupata, si avvicina a Gianluca Grignani

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che nella vita privata della bella Ambra Angiolini siano arrivate delle novità. E di preciso l’attrice sembrerebbe essere molto vicina al cantautore Gianluca Grignani.

Sono ormai diverse settimane che la celebre attrice italiana Ambra Angiolini si trova al centro dell’attenzione mediatica a causa della questione relativa all’occupazione abusiva di una casa a Milano. Ed ecco che nelle ultime ore è finita ancora una volta al centro del gossip a causa, questa volta, della sua vita privata. Nella vita della bella Ambra sembrerebbe esserci un nuovo e famoso uomo, ma esattamente di chi stiamo parlando?

Ambra Angiolini da mesi al centro della polemica

E’ finita al centro di una grossa polemica, nel corso degli ultimi mesi, la celebre attrice italiana oggi giudice di X-Factor Ambra Angiolini. Tutto è nato in seguito alle accuse mosse nei suoi confronti sui social circa a metà settembre da parte di Silvia Slitti ovvero una nota wedding planner ma anche moglie del famosissimo ex calciatore Pazzini. Nello specifico la Slitti ha accusato la bella Ambra di occupare abusivamente l’appartamento a lei affittato nel corso dei mesi precedenti. Il contratto era stato registrato a nome dell’ex compagno dell’attrice ovvero l’allenatore Massimiliano Allegri con cui la storia d’amore è terminata da qualche mese. Il contratto in questione, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe essere scaduto lo scorso mese di giugno e da quel momento Ambra sembrerebbe occupare abusivamente l’appartamento.

La vita privata della celebre attrice

Una polemica davvero spiacevole ha quindi coinvolto Ambra nel corso delle ultime settimane. Ma nonostante ciò importanti novità sembrerebbero interessare la sua vita privata. Nello specifico stando a quanto rivelato da Oggi la celebre giurata di X-Factor sembrerebbe essere molto vicina al noto cantautore italiano Gianluca Grignani. I due infatti sono stati immortalati per le vie di Milano insieme intenti a godersi le notti milanesi. Quello che molti adesso si stanno domandando è se tra i due sia in corso un vero e proprio flirt oppure no.

Ambra Angiolini e Gianluca Grignani sono una coppia?

La domanda che molte persone si stanno ponendo quindi è se Ambra Angiolini e Gianluca Grignani possono quindi essere considerati una vera coppia oppure no. Purtroppo però al momento non è ancora possibile fornire una risposta a tale domanda, e questo perché i diretti interessati non sembrerebbero essersi ancora esposti direttamente sulla questione. Ma potrebbero decidere di farlo nel corso delle prossime ore, per cui non ci rimane che attendere.