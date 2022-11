Francesco Totti decide di rispondere alle parole di Antonella Fiordelisi, le sue parole sono dirette e non lasciano dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Le parole espresse da Antonella Fiordelisi durante l’ultima puntata del GF Vip hanno provocato la reazione dell’ex Capitano della Roma che tramite l’amico Alex Nuccetelli ha raccontato la sua verità.

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda lo scorso lunedì, e proprio nel corso di tale appuntamento la celebre gieffina Antonella Fiordelisi è tornata a parlare di quanto affermato in settimana su Francesco Totti. E su quanto rivelato dalla ragazza si è espresso nelle scorse ore Alex Nuccetelli ovvero il più caro amico dell’ex Capitano della Roma. Ma, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi su Francesco Totti

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste di questa nuova edizione del GF Vip. E proprio nel corso dei giorni scorsi la gieffina ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. La ragazza ha raccontato di aver ricevuto un messaggio su Instagram da parte dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti tra agosto e settembre. Un semplice ‘ciao’ al quale la giovane però ha rivelato di non aver risposto essendosene resa conto troppo tardi.

La reazione del migliore amico di Totti

Francesco Totti da ormai diversi mesi si trova al centro del gossip a causa della sua vita privata. La separazione da Ilary Blasi e la conferma della nuova storia d’amore con Noemi Bocchi hanno lasciato senza parole moltissime persone. Ed ecco che anche quanto dichiarato dalla Fiordelisi al GF Vip ha spiazzato tutti, compreso il conduttore del reality show. E se Francesco Totti ha scelto di non esporsi in prima persona sulla questione ecco che al suo posto è intervenuto invece lo storico amico Alex Nuccetelli che intervistato da Biccy ha dichiarato che Francesco Totti avrebbe rivelato di non conoscere la Fiordelisi e di non aver mai provato ad avare un contatto con lei.

Le parole di Totti e il commento di Nuccetelli

“Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi”, sembrerebbero essere state queste le parole espresse da Francesco Totti secondo il quale la gieffina vivrebbe di gossip. Sempre parlando della Fiordelisi Totti l’avrebbe definita una delle persone più interessanti della casa ma, avrebbe precisato di non trovare carino che possa approfittare di quanto di spiacevole accade alle altre persone. Nuccetelli ha poi voluto precisare di essere sicuro che quanto detto dall’amico sia la verità in quanto, ha sottolineato, in 20 anni di amicizia non gli ha mai detto delle bugie. E ha poi riportato le parole esatte che gli sono state dette dall’ex marito della Blasi ovvero “Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza”. Nuccetelli ha quindi concluso sostenendo che anche se fosse accaduto quanto detto da Antonella sarebbe stato più corretto tacere. Come risponderà la tanto discussa gieffina a tali parole? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.