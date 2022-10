Gf vip, Antonella Fiordelisi sconvolge il pubblico del Gf e non solo: “Francesco Totti mi ha scritto”, censura immediata della regia

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi all’interno della casa più spiata d’Italia si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Antonella ha nominato Francesco Totti.

Francesco Totti continua ad essere al centro del gossip e questa volta non c’entra niente la separazione da Ilary Blasi, ne la nuova compagna Noemi Bocchi. Dell’ex capitano della Roma ne ha parlato Antonella Fiordelisi, che attualmente si trova reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante un momento di confidenze, la gieffina si è lasciata sfuggire un pettegolezzo che poi ha fatto inevitabilmente il giro del web. La rivelazione della Fiordelisi ha lasciato tutti davvero senza parole. Ma cosa ha riferito?

Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi si lascia andare ad una confidenza

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore Francesco Totti è stato nominato all’interno della casa più spiata d’Italia. A parlarne è stata lei, Antonella Fiordelisi che direttamente dalla casa, in un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà si è lasciata andare ad una confidenza su Francesco.

Edoardo Donnamaria cita Francesco Totti e Antonella confessa “Mi ha scritto Totti”

A nominare per primo Francesco è stato Edoardo Donnamaria, che ha fatto sorridere tanto Antonella Fiordelisi, la quale ha esordito dicendo “Mi ha scritto Totti”. Dopo aver pronunciato queste parole, Antonella si è accorta immediatamente della gaffe e si è nascosta dietro Donnamaria, come a cercare protezione. Giale l’avrebbe guardata con grande stupore, mentre Edoardo avrebbe detto “Non è vero”.

La regia censura

Il tutto è accaduto mentre Antonella durante un momento di svago stava parlando con altri due gieffini. La gieffina, non curante delle telecamere si è lasciata andare ad un pettegolezzo che inevitabilmente non è passato inosservato ed ha fatto il giro del web. La regia ha tentato di nascondersi dietro le spalle di Edoardo, come già visto e poi gli altri avrebbero tentato di rimediare. La regia ha censurato e poi ha cambiato inquadratura. Di questo gossip se ne parlerà in puntata?