Chanel Totti sui social gela tutti: “Mio fratello è da buttare”

Chanel Totti pubblica un video dove parla del fratello Cristian. Le sue parole non passano inosservate.

Chanel Totti torna ad essere presente sui social ed il suo post è finito al centro dell’attenzione. In questi giorni la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Pare che la frase fosse rivolta al fratello. Ma cosa ha scritto?

Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi acquisisce grande popolarità

Chanel Totti, in questi mesi piuttosto particolari per la famiglia dopo la separazione dei genitori, ha acquisto una grande popolarità dovuta proprio al fatto che grazie a video e dirette, soprattutto su Tik Tok, sia diventata un’influencer. Chanel è molto giovane, ma ovviamente ha una grande popolarità e tanta ne ha acquisito proprio in questi mesi. Su Tik Tok ha condiviso tanti video e si può dire che è diventata una influencer, paragonata un pò ad Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

I post di Chanel che non possano inosservati

In questi giorni, la figlia di Ilary e Francesco su Tik Tok ha pubblicato dei video, alcuni dei quali sono apparsi come delle vere e proprie frecciatine nei confronti dei genitori, altri nei riguardi della nuova compagna del padre, ovvero Noemi Bocchi. La ragazza ha preso parte anche al compleanno di Francesco, alla cui festa hanno preso parte diversi amici del padre ed ovviamente la stessa Noemi Bocchi. Chanel avrebbe confermato l’ipotesi che tra lei e Noemi non corra buon sangue e dopo gli ultimi post della giovane, questa ipotesi è stata confermata.

Il post di Chanel sul fratello, le sue parole non passano inosservate

In una diretta della giovane Chanel di qualche tempo fa, pare che un utente le avesse fatto una domanda su Cristian. Le era stato chiesto se la stessa sapesse dove si trovava Cristian e la stessa aveva riferito di non saperlo, lasciando tutti senza parole. Anche in questi giorni, nel corso di un’altra diretta, un utente le avrebbe chiesto cosa pensasse del fratello Cristian ed anche in questo caso la sua risposta è stata piuttosto scioccante. “MIO FRATELLO È DA BUTTARE”, questa la risposta di Chanel. In base alla prima diretta e poi alla seconda, in molti hanno considerato il fatto che tra i due fratelli Totti possa esserci attrito, nato molto probabilmente per colpa della separazione dei genitori. Dopo la separazione dei genitori, Chanel sembra che sia stata dalla parte della madre, mentre Cristian si sarebbe avvicinata più al padre.