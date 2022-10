Carlotta Mantovan su Fabrizio Frizzi: “Segnali importanti che non possono essere casualità”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlotta Mantovan e il dolce ricordo del marito a Verissimo. Il ricordo di Fabrizio Frizzi e l’aldilà poi la confessione.

Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La donna, nel salotto della nota trasmissione di Canale 5 si è raccontata ed ha anche svelato la sua nuova vita dopo la morte del marito, nonché padre di sua figlia Stella. La giornalista ha ricordato il marito che è venuto a mancare nel 2018, uno dei conduttori più amati di sempre e della televisione italiana. Nel salotto di Verissimo si è lasciata andare ad un ricordo bellissimo di colui che è stato il suo compagno di vita.

Carlotta Mantovan la conosciamo tutti per essere la vedova di Fabrizio Frizzi, ovvero il noto conduttore di casa Rai, uno dei più amati di sempre. La donna è stata lontana dal mondo della tv per tanto tempo e adesso, in queste ultime settimane è stata spesso ospite in varie trasmissioni televisive. Nella giornata di ieri, ad esempio, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ricordando il marito e parlando della sua nuova vita.

I segnali dall’aldilà, le parole di Carlotta

“Cerco di non mollare mai, di guardare sempre avanti, cerco di vivere la vita appieno, fare le cose che mi piacciono, di guardare avanti con positività voglio essere una mamma forte e un’ancora di salvezza per mia figlia. Lei ha la gioia, l’affabilità di Fabrizio, ha le mani di Fabrizio, lei ha preso il meglio di me e di lui“. Queste le parole dichiarate da Carlotta che ha parlato anche di alcuni segnali importanti provenienti dal marito. “La fede? Ci credo, ho segnali che non possono essere casualità. Quindi sì, ci credo, prima invece ero più scettica”. Queste ancora le parole di Carlotta che ha così parlato del suo trasferimento all’estero.

Carlotta e Stella, la nuova vita dopo la morte di Fabrizio

Da diversi mesi Carlotta e Stella vivono in Francia, per volontà di staccare da tutti e da tutto. “Vivo in Francia, è stata una scelta difficile, presa non radicalmente. Non ho detto: “Ora vado via”. Poi, il ricordo di Fabrizio e con gli occhi pieni di lacrime ha aggiunto che il loro è stato un grande amore, nonostante la differenza di età che intercorreva tra loro. La vedova ha parlato del marito come di un uomo simpatico, gioviale, sincero, onesto , amorevole e disponibile.