Mara Venier, frecciatina velenosa su Memo Remigi, la reazione del pubblico in studio

A Domenica in Mara Venier ha lanciato una frecciatina nei confronti della Rai, sul caso Memo Remigi. Cosa è accaduto?

Mara Venier nella giornata di ieri è stata ancora una volta al timone di una puntata di Domenica in, il programma domenicale molto amato dai telespettatori italiani. Nel corso della puntata di ieri, Mara ha lanciato una frecciatina molto velenosa nei confronti della Rai, su Memo Remigi. Il tutto è accaduto nel momento in cui è arrivato in studio Dargen d’Amico. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Domenica in, Mara Venier ospita Dargen D’Amico

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, con alla conduzione Mara Venier. Come sempre, tanti sono stati gli ospiti che hanno preso parte alla puntata, uno tra tutti Dargen D’Amico. Nel corso dell’intervista, si è arrivati a parlare del caso Memo Remigi, che come ben sappiamo è stato allontanato dalla Rai, dopo aver palpato il sedere di Jessica Morlacchi, il cui contratto è stato risolto dalla Rai.

Mara stava per toccare il sedere al cantante, poi si blocca

La conduttrice non ha voluto parlare in modo esplicito di questa vicenda, ma il tutto è nato nel momento in cui la conduttrice ha chiesto all’artista come stesse visto che aveva saputo che il cantante aveva un problema al gluteo. Mara stava quasi per toccargli il sedere, poi si è improvvisamente bloccata e li è partita la battuta. “Tu ti muovi però eh… come va la schiena?”, avrebbe chiesto la padrona di casa al cantante, dopo la sua esibizione in studio.

Il riferimento al caso Memo Remigi è stato inevitabile, botta e risposta tra i due

«Mi muovo con difficoltà. Come va la schiena? Adesso è il gluteo…», ha risposto Dargen. La risposta di Mara non è tardata ad arrivare, con un riferimento specifico al caso Memo Remigi. «Aspetta perché qui bisogna stare molto attenti, te lo stavo per toccare, poi mi sono bloccata. Ho detto perché…». Queste le parole di Mara, alle quali è seguita la raccomandazione dell’artista che ha invitato la conduttrice a stare tranquilla. «Ma non succede niente, tranquilla…». Tutti i presenti in studio non hanno potuto fare altro che ridere e siamo sicuri che lo stesso hanno fatto i telespettatori a casa.