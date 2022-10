Salvo Sottile e Franco Di Mare lite furiosa sui social, accuse reciproche e parole durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile e Franco Di Mare, pesanti accuse dopo il caso Remigi. I due litigano su Twitter.

Salvo Sottile e Franco Di Mare, accuse molto gravi volano dopo il caso Remigi. I due colleghi nelle scorse ore sono stati protagonisti di un botta e risposta molto duro e acceso, il tutto in diretta tv. Il loro scontro, in qualche modo, ha ricordato vecchi dissapori che sono avvenuti un pò di tempo fa tra i due. Ma cosa è accaduto nel dettaglio tra i due?



Franco Sottile e Franco Di Mare, duro scontro tra i due

Acceso botta e risposta tra Salvo Sottile e Franco di Mare. I due sono stati i protagonisti di un botta e risposta molto acceso, e questo ha ricordato ciò che era accaduto in passato. I due si sono scontrati su Twitter. E’ stato inizialmente il direttore di Rai 3 a pubblicare un video su un vecchio servizio di Striscia la notizia. Questo raccontava che lui aveva palpato il sedere di Sonia Grey durante una puntata di UnoMattina.

Il botta e risposta tra i due

“2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati”. Queste le parole scritte da DiMare, nella didascalia del filmato che ha riproposto dopo la vicenda di Memo Remigi e Jessica Morlacchi ad Oggi è un altro giorno, avvenuta qualche giorno fa.

Salvo Sottile interviene su Twitter, Di Mare replica

E’ stato proprio in quel momento che è intervenuto Salvo Sottile. “Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il **** a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto”. Al commento di Salvo è arrivata immediatamente la replica di Di Mare.

Il tweet polemico di Sottile

“Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche”. Queste le parole che sono state ritrovate in un altro tweet di Sottile. Nel post si legge “Siamo pronti”, “Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico!”.