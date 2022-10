Che tempo che fa, Fabio Fazio fa una sorpresa alla Littizzetto che ha una reazione inaspettata

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio fa una sorpresa in studio a Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. La reazione è davvero shock.

A Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio nel corso dell’ultima puntata, in studio è arrivata la torta di compleanno per Luciana Littizzetto. E’ stata per lei una grande sorpresa e la reazione ha lasciato tutti davvero senza parole. Ma cerchiamo di capire più nel dettaglio quanto accaduto.

Che tempo che fa, Fabio Fazio organizza una sorpresa alla collega Luciana Littizzetto

Nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 30 ottobre è arrivata in studio una bellissima sorpresa per Luciana Littizzetto che ha compiuto 60 anni. Ad un certo punto, in puntata è entrata una torta, seppur simbolica e tutti insieme hanno festeggiato il compleanno della comica. Luciana è stata protagonista di un siparietto davvero molto simpatico, ovviamente organizzato dal conduttore nonché grande amico della comica, ovvero Fabio Fazio.

La comica compie gli anni, Fabio fa entrare in studio una torta già mangiata

«Aspetta, non possiamo non festeggiare, c’è una cosina per te: la torta“, ha dichiarato Fabio proprio mentre faceva il suo ingresso in studio con la torta. La reazione di Luciana è stata sorprendente, visto che è scoppiata a ridere ed è anche apparsa piuttosto felice, almeno fino a quando non ha visto la torta. «Ma l’hai mangiata?», avrebbe chiesto Luciana, dopo aver visto la torta, visto che era già tagliata e ne mancava anche un bel pò. «E certo, il compleanno era ieri, oggi solo gli avanzi», ha aggiunto ancora Fabio che ha ironizzato e scherzato con la sua amica che ha risposto per le rime, offendendolo scherzosamente.

Simpatico siparietto tra il conduttore e Luciana

I due sono molto amici da tanti anni ormai ed anche piuttosto complici, e questo fa si che possano scherzare e prendersi in giro proprio come farebbero due amici nella vita di tutti i giorni. «E questo sono per i tuoi 65 anni», ha ancora aggiunto Fabio, consegnando alla sua spalla destra un mazzo di rose. Luciana nel contempo continuava a ribadire le offese dette con grande affetto e simpatia.