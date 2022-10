Belen, frecciatine al veleno sui social, a chi si stava riferendo

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, frecciatine sui social o semplici letture? La showgirl pubblica stralci di libri. Qualcuno pensa siano semplici letture.

Belen Rodriguez qualche giorno fa si era lasciata andare a delle parole molto pungenti. Inizialmente si era pensato che le sue parole fossero rivolte al suo ex Antonino Spinalbese, ma lei ha smentito categoricamente. Ad ogni modo, la showgirl ha continuato a lanciare delle frecciatine attraverso i suoi profili social o almeno così sembra. Ma cosa ha pubblicato?

Belen Rodriguez pubblica tratti di un libro, frecciatina rivolta a chi?

In questi giorni Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi follower alcuni semplici letture, che alcuni hanno interpretato essere delle vere e proprie frecciatine ma nei confronti di chi? In questi ultimi tempi, la showgirl argentina ha pubblicato sui social alcune frasi o pagine di interi libri che sono sembrati dei segnali mirati a qualcuno nel dettaglio. «Se dico a qualcuno: Capisco che tu la pensi così, ma, quando avrai più esperienza, comprenderai meglio questo argomento, quella persona mi volta le spalle e se ne va». Questa la frase pubblicata nella serata di ieri da Belen, in una Instagram stories.

Semplici letture o chiari riferimenti a qualcuno?

«Se, invece, io dicessi: Stai dicendo una sciocchezza, quella stessa persona mi presterebbe la massima attenzione e passerebbe il resto della giornata a discutere con me», ha aggiunto poi la showgirl argentina. Il tutto poi con l’aggiunta di un commento personale di Belen, che ha scritto “Già”. Ma che cosa ha voluto dire Belen? Anche in passato Belen ha pubblicato delle pagine di libri che sembrano essere un riferimento specifico a qualcuno nel dettaglio. «Spesso quando tentiamo di essere delicati e tolleranti offendiamo gli altri». Questo quanto pubblicato da Belen proprio nelle scorse ore, un tratto del libro intitolato “18 aprile 1920”.

Belen ha litigato con un collega?

Non sappiamo in realtà, se Belen utilizzi questi tratti di libri per mandare dei messaggi a qualcuno, o se si trattino soltanto di alcune letture serali. Una cosa è certa, ovvero che durante una puntata de Le iene, la stessa Belen aveva confessato di aver “litigato” con un collega anche se non sembra aver fatto il nome specifico. Sarà proprio lui il destinatario di queste condivisioni?