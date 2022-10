Domenica In, Paola Barale fa una battuta al veleno su Raz Degan: “Cosa accadeva quando eravamo fidanzati”, restano tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale, ecco la battuta su Raz Degan a Domenica in che ha sorpreso tutti e lasciato senza parole.

Paola Barale è una nota showgirl la quale si è raccontata nel corso di un’intervista che ha rilasciato nei giorni scorsi a Domenica in. La showgirl pare che si sia raccontata e abbia parlato del passato, così come del presente e del futuro. Attualmente sappiamo che è una concorrente di Ballando con le stelle. Milly Carlucci per tanti anni ha cercato di convincere Paola a prendere parte al programma, ma solo quest’anno sembra esserci riuscita. La stessa Paola ha parlato della conduttrice di Ballando, definendola una professionista, una donna in gamba, ben organizzata, acuta e instancabile. Ma cosa ha rivelato ancora?

Ballando con le stelle, Paola Barale si racconta a Domenica in

Paola Barale è una concorrente di Ballando con le stelle. In questi giorni ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato del suo passato, presente e futuro. Nello specifico però, ha voluto parlare di Ballando con le stelle, definendolo un programma creativo a 360 gradi, dove ci sono coreografie, outfit molto particolari che rendono tutto molto bello. Paola ha parlato di Roly Maden, definendolo un uomo affascinante, oltre che un ballerino sopraffino. “Lui è il mio genere di uomo, peccato sia sposato”, queste le parole della showgirl che ha lasciato tutti completamente senza parole. Riguardo la giuria, poi, la showgirl sembra sia stata particolarmente critica, sostenendo che a suo modo di vedere, sono molto esigenti.

La stoccata della showgirl nei confronti della giuria

“Ma che vogliono? Se uno sapesse ballare non andrebbe a Ballando con le stelle. Tutte queste aspettative mi mettono ansia“. La showgirl non poteva non parlare di Raz Degan, il modello israeliano con il quale ha vissuto una grande storia d’amore, durata circa 13 anni. Ad oggi i rapporti sono del tutto nulli. Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, la stessa ha ricordato di quando Paola, durante un loro incontro, le aveva confidato di essersi innamorata.

La frecciatina di Paola nei confronti di Raz Degan

“Chissenefrega di Raz Degan, manco sappiamo dove sta”. Queste ancora le parole di Paola che ha così lanciato una stoccata al suo ex. “Manco sapevo dove stava quanto stavamo insieme. Siamo stati ‘amici’ per 13 anni, ci siamo amati molto, poi a un certo punto è andato tutto al diavolo. Gli amori finiscono ma bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non trascinarle”. Queste ancora le parole della showgirl che ha fatto capire come a far naufragare la loro relazione siano state delle decisioni prese da parte di Raz che non le sono piaciute.