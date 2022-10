Cristina Quaranta fa una dichiarazione incredibile: “Perchè Simona Ventura mi ha chiesto scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Quaranta dopo l’eliminazione dal Grande fratello vip si è raccontata e ha parlato dei battibecchi con Simona Ventura.

Cristina Quaranta è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip. Nei giorni scorsi l’ex velina è stata eliminata dal reality e proprio nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Corriere della sera, ripercorrendo la sua breve esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Cristina Quaranta al Grande fratello vip, dopo l’eliminazione si racconta

Cristina Quaranta ha preso parte all’ultima edizione del programma, il reality di Canale 5 il Grande fratello vip. L’ex velina, eliminata dal reality, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Corriere della sera, ripercorrendo la sua breve esperienza all’interno del reality ed anche all’Isola dei famosi tanti anni fa. I più fedeli telespettatori dei reality ricorderanno che Cristina Quaranta ha avuto diversi battibecchi con Simona Ventura.

L’ex velina parla dei battibecchi con Simona Ventura

A distanza di tanti anni, sembra che Simona le abbia chiesto scusa. “L’Isola dei Famosi 3 è stata una delle mie peggiori performance. È stata un’edizione ricca di concorrenti con cui non andavo d’accordo e con cui ho avuto forti litigi. Elena Santarelli, Romina Carrisi e Lory Del Santo mi chiesero scusa dopo avermi nominata, ma non so perché lo hanno fatto, forse mi temevano. Pensa che qualche anno fa Simona Ventura mi chiese scusa dicendomi che solo dopo aver partecipato a questo programma come concorrente ha potuto capire certe dinamiche e certe situazioni, nella mia edizione era la conduttrice e mi attaccò più volte durante le puntate”. Queste le parole di Cristina Quaranta, parlando così del rapporto con Simona Ventura. Nel corso dell’intervista, poi, Cristina ha ammesso che sicuramente questa esperienza al Grande fratello vip è andata meglio rispetto all’Isola dei famosi.

L’intervista di Cristina a Dagospia

Quella rilasciata a Il Corriere della sera non è stata l’unica intervista che Cristina ha rilasciato in questi giorni, visto che l’ex velina ha fatto anche una chiacchierata con Dagospia, parlando del suo ritorno in tv. Ovviamente in questi anni è stata lontana dal mondo della tv ma ha aggiunto che se la chiamassero e le proponessero qualcosa, sicuramente accetterebbe con grande piacere. ” Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua. Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così”.