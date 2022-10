Gf vip 7, aereo per Marco Bellavia ma la regia censura, scoppia una bufera sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia, un aereo sorvola sulla casa con un messaggio dedicato all’ex vippone. La regia però censura.

Cominciano già a volare i primi aerei sulla casa del Grande fratello vip 7. Proprio nella giornata di ieri è volato sulla casa un aereo dedicato però ad un ex concorrente, ovvero Marco Bellavia. Sappiamo bene che quest’ultimo è stato fino ad oggi, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del programma, per quanto accadutogli. La sua storia ha conquistato tutti e tanti sono stati coloro i quali hanno voluto fargli sentire la propria vicinanza non soltanto in tv, ma anche sui social. Marco ha potuto contare sull’appoggio di tanti amici e fan che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà. Ma chi ha mandato questo aereo e soprattutto quale è stato il messaggio?

Grande fratello vip, primi aerei sulla casa più spiata d’Italia

Marco Bellavia è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip. La sua storia ha conquistato tutti e adesso, nonostante l’ex conduttore non sia più all’interno della casa, qualcuno ha deciso di far volare sulla casa più spiata d’Italia, un aereo tutto per lui. “Marco l’Italia è tutta con te”, si legge nello striscione trasportato dall’aereo che ha sorvolato sulla casa del Grande fratello vip. Insomma, si è trattato di un messaggio di supporto per Marco, che forse non è tanto piaciuto alla regia, visto che immediatamente tutti i vipponi sono stati richiamati e invitati a tornare dentro casa.

Censurato aereo per Marco Bellavia

Tutto ciò non ha convinto i telespettatori che si sono riversati su Twitter esprimendo il loro disappunto per quanto visto. I telespettatori avevano anche mostrato il loro disappunto per il fatto che gli autori non abbiano, invece, censurato l’aereo che ha sorvolato sulla casa per Ginevra che, come ben sappiamo, è stata squalificata.

La rabbia dei telespettatori

“L‘aereo per Marco censurato è quello per Ginevra fuori per bullismo caricato perfino sul sito? Ma veramente fate? La parola Vergogna è riduttiva”. Questo quanto scritto da un utente. Insomma, non si capisce per quale motivo la regia abbia deciso di censurare le immagini relative all’aereo per Marco e molto probabilmente non sapremmo mai il perchè.