Valeria Marini: “Cosa ho fatto per Pamela Prati dopo la storia con Caltagirone”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini ha fatto una rivelazione piuttosto inedita su Pamela Prati. Le due hanno davvero litigato?

Valeria Marini conosce molto bene Pamela Prati. Lo avevamo già capito un pò di tempo fa, quando entrambe si sono ritrovate insieme all’interno della casa più spiata d’Italia come concorrenti del Grande fratello vip. Sono state tanto amiche in passato, poi sembra che tra le due ci sia stata una lite piuttosto furiosa. Adesso, a parlare del loro rapporto è stata la stessa Valeria Marini la quale è stata ospite nel talk show di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Ma cosa ha rivelato?

Valeria Marini parla di Pamela Prati e del loro rapporto

Valeria Marini e Pamela Prati sono state tanto amiche. Parliamo al passato, perchè secondo alcuni rumors le due avrebbero litigato. Ma come stanno davvero le cose? A parlare del loro rapporto è stata proprio la stessa Valeria svelando un retroscena davvero inedito. “L’ho sentita prima del GF Vip le ho mandato un messaggio, ma ci sentiamo ogni tanto. Sono molto contenta per lei. Sono l’unica che aveva fatto le dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata perché avevo capito che era rimasta in una cosa paradossale“. Queste le parole dichiarate da Valeria Marini che ha così svelato dei retroscena inediti sul loro rapporto.

Le due hanno litigato?

“Quando poi l’ho rivista che tutti si allontanavano, perché il nostro è ambiente talmente falso, io le sono state vicina e se glielo chiedi sicuro lo dice. Sono contenta che è riuscita a ritrovare un equilibrio”. Queste ancora le parole dichiarate dalla Marini facendo riferimento ovviamente al caso Mark Caltagirone di cui si è tanto parlato qualche anno fa e del quale se ne sta parlando anche in questi giorni, vista la partecipazione della Prati al Gf vip condotto da Alfonso Signorini.



Valeria parla della sua esperienza a Tale e quale show

Nel corso della chiacchierata con Francesca Fialdini, la showgirl sembra aver parlato della sua esperienza a Tale e quale show. Valeria ha ammesso di essere stata mitragliata da Cristiano Malgioglio. “A parte che era già preparato con i cartelli e lui me l’ha detto che mi avrebbe distrutta, ma ci sono rimasta male”.