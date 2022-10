Antonella Clerici rompe il silenzio su Lorenzo Biagiarelli: “Io lo conosco bene, ecco com’è”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici rompe il silenzio su Lorenzo Biagiarelli, il concorrente di Ballando con le stelle. La conduttrice lo difende dalle critiche e attacchi.

Lo scorso sabato 22 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Uno dei protagonisti assoluti è stato Lorenzo Biagiarelli, ovvero lo chef presenza fissa del cast di E’ sempre mezzogiorno il programma di Antonella Clerici. Sappiamo anche che Lorenzo è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che è il giudice del programma in questione. Pare che la presenza di Lorenzo all’interno del programma abbia sollevato un gran polverone e molti telespettatori si sono riservati sul web riservandogli delle critiche. Lorenzo è stato additato come saccente, presuntuoso ed egocentrico. A parlare di Biagiarelli è stata Antonella Clerici, che conosce bene il giovane 32enne. Ma cosa ha riferito la conduttrice?

Antonella Clerici parla di Lorenzo Biagiarelli dopo le polemiche

Antonella Clerici la conosciamo bene per essere una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Da un paio di anni è al timone della trasmissione E’ sempre mezzogiorno e nel cast del programma c’è proprio lui, lo chef Lorenzo Biagiarelli. Attraverso un tweet che ha pubblicato sui social, la conduttrice ha voluto parlare di Lorenzo e descriverlo, difendendolo anche dagli attacchi che lo stesso ha ricevuto nelle ultime ore.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno difende lo chef

“Lo conosco bene e so quanto è puntiglioso, intelligente, gentile, rispettoso, tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato. Certa che con Anastasia Kuzmina troveranno l’intesa perfetta”. Queste le parole dichiarate da Antonella che ha voluto prendere così le difese del giovane. Pare che in tanti abbiano recriminato al giovane, il suo modo di comportarsi e di rapportarsi alla sua maestra di danza e poi con la giuria, dove c’è la sua fidanzata.

Lorenzo fa emozionare la sua fidanzata, poi si sfoga

Nel corso della prima puntata proprio Selvaggia Lucarelli si era tanto commossa dopo l’esibizione del suo compagno. Abbiamo visto una Selvaggia diversa dal solito, sensibile. Lo scorso sabato, invece, lo chef si è lasciato andare ad uno sfogo, sostenendo di non voler essere giudicato come il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ma come un concorrente come tutti gli altri che balla e si esibisce. Insomma, Lorenzo ha aggiunto che vuole essere giudicato solo per come balla.