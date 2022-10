Tu si que vales, Sabrina Ferilli scoppia a piangere, grande commozione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Tu si que vales Sabrina Ferilli scoppia a piangere, Belen va sul palco e poi abbraccia la concorrente Antonietta.

Nella serata di ieri, sabato 22 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata di tu Sì que vales il programma di Canale 5 che piace tanto ai telespettatori. Come sempre, sono stati tanti i concorrenti ad esibirsi, ma una nello specifico sembra che abbia letteralmente stregato non soltanto il pubblico a casa ma anche la giuria, tanto da passare direttamente in finale. Stiamo parlando di Antonietta Messina una donna di 59 anni che ha regalato tante emozioni in studio ed anche a casa. Anche la Ferilli non ha potuto trattenere l’emozione così come Belen Rodriguez.

Tu si que vales, Antonietta Messina strega il pubblico e la giuria

Antonietta Messina e la concorrente che nella puntata di sabato 22 ottobre di Tu Sì que vales ha letteralmente stregato tutti quanti. È stata una grande emozione l’esibizione di Antonietta, una donna di 59 anni che purtroppo ha alle spalle una vita piuttosto tormentata. È stata la stessa a raccontare il fatto che 13 anni fa purtroppo, le era stato diagnosticato un tumore che fortunatamente era riuscita a debellare. Purtroppo però adesso la malattia sembra essere tornata e Antonietta in qualche modo è caduta nello sconforto più totale, ma ha voluto credere ancora nei sogni e soprattutto coltivare la sua più grande passione, ovvero la musica e il canto.

La concorrente con la sua bellissima voce ha stregato tutti

La sua è una bellissima voce e sul palco di tu Sì que vales, seppur con un po’ di timidezza è riuscita ad incantare tutti quanti. Ha raccontato di essere mamma di tre figli e di aver lavorato come camiciaia. Da sempre ha avuto una grande passione per il canto e in tanti effettivamente hanno ritenuto che abbia un grande talento. In puntata ha cantato la canzone intitolata La vita un brano di Shirley Bassey che è proprio un inno alla vita, visto anche il momento piuttosto particolare che sta attraversando. Tutti sono rimasti particolarmente stupiti dal grande talento e la prima Sabrina Ferilli si è lasciata andare ad un pianto incontrollabile.

Sabrina Ferilli si emoziona, Belen va sul palco e l’abbraccia

Belen una volta terminata l’esibizione è andata sul palco e l’ha abbracciata. “Scusate ma non ce la faccio, grazie per questa lezione”, queste le parole di Belen. Anche i giudici non hanno potuto fare che complimentarsi con la donna. “Allora, tutti, nel pubblico, non si sono alzati per la tua storia, ma per l’interpretazione che hai dato alla canzone”, ha aggiunto Maria De Filippi. Anche Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi si sono complimentati e alzati in piedi per applaudirla. Anche sui social network è stato un vero e proprio successo, perché tanti telespettatori non hanno potuto che fare ad Antonietta tanti complimenti. Anche la giuria Popolare ha votato ed ha dato un 100% di voti favorevoli mandando la concorrente direttamente in finale.