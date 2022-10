Sonia Bruganelli, Sara Manfuso fuori di sè contro la moglie di Bonolis: “Sei una bugiarda”

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Manfuso scopre i tweet di Sonia Bruganelli scritti contro di lei. Quale è stata la sua reazione?

Sara Manfuso da qualche giorno ha lasciato la casa più spiata d’Italia. La sua esperienza al Grande fratello vip è stata piuttosto breve, ma è stata comunque piuttosto attaccata e criticata da Sonia Bruganelli, non soltanto in televisione, ma anche sui social. Alcuni commenti della opinionista sono risultati dei veri e propri sfottò e alcuni hanno avuto anche come destinatario il marito dell’ex gieffina, ovvero Andrea Romano. Quest’ultimo non è stato rieletto in Parlamento, dopo che alle scorse elezioni del 25 settembre, ha vinto Giorgia Meloni. Ma cosa ha scritto nello specifico Sonia Bruganelli sui social contro Sara Manfuso?

Sara Manfuso lascia il Grande fratello vip e scopre le accuse di Sonia Bruganelli

Sara Manfuso è stata una concorrente del Grande Fratello vip per alcune settimane, poi ha deciso di uscire e lasciare il programma. Nel corso delle puntate è stata duramente attaccata da Sonia Bruganelli ovvero la nota opinionista del reality e alcuni di questi commenti sono sembrati dei veri e propri sfottò. Una volta uscita dalla casa è stata proprio la stessa Sara a scoprire alcuni tweet che erano stati pubblicati da Sonia Bruganelli. Ma quale è stata la sua reazione?

I tweet di Sonia, la reazione di Sara

Nel corso di una intervista radiofonica che Sara ha rilasciato al programma Non succederà più condotto da Giada di Miceli su Radio Radio, ha commentato i post della Bruganelli. “Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!”. Queste le parole dichiarate da Sara. Quest’ultima aveva già parlato di Sonia nel corso di una intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo la scorsa settimana.

Le parole di Sonia a Verissimo

“Sonia ha ripreso dei miei video in cui io parlavo e dicevo ‘Marco è il caso se va a casa se sta così‘. C’è l’ilarità del contesto, ma questo video precede il caso di Marco disteso a terra. Era un periodo borderline su cui ci chiedevamo se Marco stesse bene o no”. Queste le parole dichiarate da Sara parlando proprio di Sonia.