Orietta Berti decide di svelare: “Per andare da Signorini ho dovuto fare delle rinunce”

Orietta Berti ha confessato cosa ha dovuto rinunciare per Signorini e per il Grande fratello vip. Poi ha parlato dei suoi progetti futuri.

Orietta Berti da quest’anno è una nota opinionista del Grande fratello vip, al fianco di Sonia Bruganelli. La notizia della sua partecipazione al Gf vip è arrivata la scorsa estate e sembra che in tanti siano rimasti piuttosto soddisfatti. La cantante ha più volte parlato di questa esperienza, sia prima che durante. Proprio nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante, confessando anche a cosa è stata costretta a rinunciare per prendere parte al programma di Canale 5.

Orietta Berti parla della sua partecipazione al Grande fratello vip

Orietta Berti in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Visto, parlando della sua esperienza al Grande fratello vip. Nello specifico sembra che Orietta abbia sottolineato come questo ruolo non le sia dispiaciuto affatto, anche se ha dovuto fare i conti con diverse rinunce. “Ho rinunciato al tavolo di Che Tempo Che Fa, alla seconda edizione di Quelle brave ragazze e al ruolo di giurata a The Voice Senior, dove mi ero tolta delle soddisfazioni”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Orietta nel corso di un’intervista rilasciata a Visto.

Ecco a cosa ha dovuto rinunciare Orietta

Orietta però, sembra aver ribadito di non essersi pentita di aver fatto questa scelta ed ha aggiunto che la chiamata ricevuta da Alfonso, sicuramente non le ha fatto sentire il bisogno di dover cambiare. Inevitabilmente ha parlato dei suoi progetti futuri, sottolineando che a breve, su Canale 5 andranno in onda due serate celebrative per i suoi 55 anni di carriera.

Le parole della cantante sui suoi progetti futuri

“Ai miei concerti mi hanno sempre accompagnato famiglie intere: genitori, ragazzi e bambini. Sono contenta di aver raggiunto la popolarità anche tra i giovani, mi sento quasi una tata o una nonna per loro”. Queste le parole dichiarate da Orietta Berti, la quale ha anche parlato di una sua eventuale partecipazione al reality come concorrente. Orietta ha poi aggiunto “Non riuscirei a partecipare perché devo avere tutte le mie cose e ho le mie abitudini. Inoltre, devo sempre vedere i miei cani, gatti e i miei cari, infatti quando non canto torno sempre a casa a Montecchio”.