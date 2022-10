Giampiero Mughini fa commuovere Fabio Canino ma poi Selvaggia Lucarelli gela tutti: “Io non posso”

0 SHARES Condividi Tweet

Giampiero Mughini a Ballando con le stelle ricorda la sua mamma, poi fa una confessione e fa commuovere Fabio Canino.

Giampiero Mughini è un noto scrittore, il quale è uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Fin dalla prima puntata Mughini è apparso come uno dei protagonisti principali del programma di Rai 1. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato 22 ottobre 2022. Mughini è stato protagonista di una esibizione davvero molto interessante. Ad ogni modo, prima di esibirsi con una Rumba con la sua maestra Veera Kinnunen, sulle note del brano A muso duro di Pierangelo Bertoli, lo scrittore ha fatto emozionare tutti quanti. Ma per quale motivo?

Giampiero Mughini a Ballando con le stelle fa emozionare tutti

Giampiero Mughini nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle si è esibito con la maestra Veera Kinnunen sulle note del brano A muso duro di Pierangelo Bertoli. Prima dell’esibizione però, Mughini si è lasciato andare ad una confessione piuttosto privata e intima. Lo scrittore ha ricordato la sua mamma. Mughini ha confessato che per seguire la sua passione, ha dovuto lasciare la Sicilia e trasferirsi a Roma. All’epoca il padre era già morto e la madre, che aveva 50 anni, non lo seguì e visse ben 30 anni da sola.

Il ricordo della madre, la confessione di Mughini

Più volte però, Mughini racconta, che la sua mamma è andata a trovarlo. “Io ho il rimorso che mi mangia vivo di averla lasciata lì”. Questa la confessione di Mughini che ha commosso tutti quanti, non soltanto i presenti in studio ma anche a casa. Colui che si è emozionato di più è stato Fabio Canino, il quale è apparso con le lacrime agli occhi. “Mi ha molto colpito il tuo ricordo di tua madre perché è la stessa cosa che provavo io quando tutte le volte che io andavo via da Firenze per andare a Roma. Io li lasciavo e pensavo sempre me ne pentirò un giorno e così è stato”. Queste le parole di Canino.

Fabio Canino si emoziona e sfiora le lacrime agli occhi

Come spesso accade, a scagliarsi contro Mughini è stata Selvaggia Lucarelli. “Si può andare dritti al punto? La verità è che non c’era il ballo, avete fatto finta avete accennato dei passi. Io purtroppo non posso dire che vedo qualcosa se non lo vedo purtroppo non l’ho visto”. Queste le parole della opinionista che non è la prima volta che si scaglia contro Mughini.