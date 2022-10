Ballando, Rosanna Banfi commuove con il ballo ispirato alla malattia, la reazione di Carolyn Smith

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Banfi, la dedica e l’esibizione del ballo ispirato alla malattia. “Per chi lotta e per chi non ce l’ha fatta”.

Nella serata di sabato 22 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Ad un certo punto, una concorrente ovvero Rosanna Banfi ha commosso tutti quanti. Sono stati tanti i momenti di grande commozione per la performance dell’attrice, che come sappiamo tempo fa ha vinto la malattia. Da diversi anni è diventata la testimoniale della lotta contro la malattia. Il gesto della presidentessa della giuria, Carolyn Smith non è passato inosservato.

Ballando con le stelle, Rosanna Banfi emoziona tutti

A Ballando con le stelle, durante l’ultima puntata andata in onda sabato 22 ottobre, si sono vissuti attimi di commozione. Rosanna Banfi, la concorrente di Ballando ha commosso proprio tutti, sia i telespettatori che la giuria ed i telespettatori di tutta Italia. Si è esibita con una coreografia personalizzata ed anche molto proiettata sulla sua storia personale. Il ballo interpretato dalla figlia di Lino è stata ispirato al tumore che Rosanna ha dovuto combattere e che fortunatamente ha sconfitto. Quella battaglia ha segnato per sempre la sua vita ed è diventata la testimonial di Donne in Rosa e della Race for the Cure.

L’esibizione e il monologo dell’attrice ispirato al tumore

Precedentemente Rosanna Banfi ha registrato un filmato spiegando che il ballo portato in puntata fosse ispirato appunto alla malattia che la stessa ha sconfitto un pò di tempo fa. Prima dell’esibizione, poi, con il suo maestro Simone Casula, Rosanna è stata protagonista di un monologo. «Per chi sta lottando e per chi non ce l’ha fatta». Queste le parole di Rosanna che è apparsa particolarmente commossa e soprattutto ha commosso tutti quanti.

Il gesto di Carolyn Smith nei confronti della Banfi

Colei che si è emozionata di più è stata Carolyn Smith che come ben sappiamo, da circa sette anni sta combattendo con un tumore al seno. La ballerina ha raggiunto Rosanna Banfi al centro dello studio, stringendola in un lungo abbraccio. La presidentessa della Giuria, la quale si era ripromessa di voler dare solo voti dall’1 al 6, dopo l’esibizione dell’attrice, ha alzato la paletta con un bel 10.