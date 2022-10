Domenica In, Alberto Matano attacca Mariotto che risponde al veleno: “In tv mi attacchi ma poi dietro le quinte cambi, sei un ipocrita”, la Venier in grande imbarazzo interrompe tutto

0 SHARES Condividi Tweet

A Domenica in c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Ad un certo punto, è intervenuta Mara Venier.

Nella giornata di ieri, domenica 23 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata di Domenica in il programma condotto da Mara Venier. Come al solito, una parte della puntata è stata dedicata a Ballando con le stelle e nello specifico alla puntata andata in onda la sera precedente. Ebbene, in studio c’è stato uno scontro piuttosto acceso e animato tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Ma per quale motivo?

Domenica in, scontro acceso tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto

Alberto Matano e Gulliermo Mariotto sono stati ospiti nel salotto di Mara Venier a Domenica in nella giornata di ieri. Tra i due, ad un certo punto è scoppiato un vero e proprio scontro anche piuttosto animato e acceso. Guillermo fa parte della giuria del noto programma di Rai 1, mentre l’ex volto del Tg1 ovvero Alberto Matano è un opinionista del programma che molto spesso va contro i giudizi espressi dai giudici. Questo è proprio quello che è accaduto nella serata di sabato, quando Matano ha espresso il suo parere ed ha sottolineato di essere proprio in disaccordo con i giurati e nello specifico con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Le accuse del conduttore de La vita in diretta, la replica di Mariotto

Mara Venier ha quindi Intervistato il suo amico Alberto, che era in collegamento telefonico, chiedendo il motivo per cui fosse così tanto contrariato. “Una giuria che oscilla tra oroscopi e psicoanalisi e che poi si divide. E quando gli conviene è unita e quando qualcuno la spara grossa punta il dito contro l’altro. Insomma, caro Mariotto fatevi un esame di coscienza”. Queste le parole dichiarate da Alberto che, come abbiamo già visto, era in collegamento telefonico. Mariotto ha poi risposto a queste accuse, seppur con ironia dicendo “Lui sta tranquillo a casa mentre io sono qui. E non si capisce ciò che dice”. A quel punto, lo stesso conduttore de La vita in diretta ha replicato dicendo ancora “Si capisce eccome, Mariotto poi quando non sa cosa rispondere dice che non si capisce. Casomai è Mariotto che non fa capire mai”. Queste parole di Matano hanno letteralmente scatenato la rabbia di Mariotto che ha risposto dando a Matano dell’ipocrita, visto che prima lo attacca e poi gli dice di andare a fumare fuori al balcone.

Mariotto da dell’ipocrita a Matano, poi interviene Mara Venier

Mara Venier è rimasta piuttosto scioccata da questo scambio di battute tra i due, poi sarebbe scesa in campo a favore del suo amico dicendo “Ma Alberto non fuma”. Mariotto però avrebbe ribadito lo stesso concetto, dicendo che Matano gli “scrocca le sigarette”. A quel punto sarebbe intervenuto Matano cercando di sviare il discorso ma Guillermo ha sferrato l’ultimo attacco dicendo “Sei davvero un falsone”.

E Mara Venier, in grande imbarazzo, interrompe subito la discussione.