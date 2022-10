Alberto Matano umilia Mariotto: “Parla ma nessuno capisce ciò che dice”, Mariotto fuori di sé, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, sempre più a suo agio nel programma ha avuto parole molto dure nei confronti dei giurati e soprattutto di Guillermo Mariotto

Ieri la puntata di Ballando con le stelle è stata molto scoppiettante ed è stato un susseguirsi di emozioni dal primo momento fino all’ultimo. Il programma ha tutti gli ingredienti per tenere incollati alla tv milioni di telespettatori, infatti, è un programma che commuove, che stupisce e che diverte. Il successo è garantito ad ogni puntata grazie alla bravura e alla maestria della padrona di casa, Milly Carlucci, che sa quando intervenire e quando dare ampio sfogo ai protagonisti. E così, a prescindere dallo scontro con Tu si que vales che va in onda allo stesso orario su Canale 5, la trasmissione Ballando con le stelle è certamente una trasmissione vincente.

Alberto Matano non le manda a dire contro la giuria

Ieri Alberto Matano, che già durante la puntata scorsa aveva avuto da ridire contro la giuria, si è lasciato andare a commenti molto velenosi perché non approva i giudizi, così altalenanti che, a suo dire, la giuria dà ai concorrenti tanto da dire, ad inizio puntata tra lo scherzoso e il velenoso: “Ho preso una compressa contro il mal di mare”.

Ma poi, dopo l’esibizione di Dario Cassini, che ha ballato per primo e dopo che Guillermo Mariotto ha espresso un parere non proprio positivo, Matano ha preso la parola per dire: “Milly perdonami, sappi che questa sera prima di venire qui ho preso una compressa contro il mal di mare…”.

E poi per spiegare il senso della sua battuta ha continuato: “Dopo le montagne russe della giuria che abbiamo visto sabato scorso, stasera voglio stare tranquillo”.

E poi, parlando di Mariotto ha detto: “Ci sarebbe bisogno della traduzione simultanea per capire cosa ha detto Guillermo, forse gli spettatori da casa non l’hanno capito”.

A Mariotto tale commento non è affatto piaciuto e lo si è visto dall’espressione del volto ma è rimasto in silenzio.

E poi Alberto Matano a Dario Cassini e alla mastra di ballo ha detto: “Non vi preoccupate, siete stati i primi. Dopo i giurati diventeranno più buoni, vedrete”.

Ma poi anche se non ha più detto nulla si è visto dal volto che la sua sensazione di fastidio per ciò che aveva appena sentito da Mariotto era tanta.

L’esibizione di Gabriel Garko piace a tutti

Gabriel Garko sembra un ballerino professionista, questo è ciò che dicono i giurati dopo ogni sua esibizione e il fatto che lui ribadisca, ogni volta, di non aver mai ballato prima in vita sua lascia tutti stupiti. Le sue performance sono sempre molto gradite e i commenti per lui sono estremamente positivi. L’unica cosa che gli rimproverano è la sua estrema timidezza e riservatezza che viene fuori in ogni clip.