Tu si que vales, Teo Mammucari a Belen: “Sei una cretina”, critiche a valanga sul web

Durante la puntata di Tu si que vales Teo Mammuccari ha dato della cretina a Belen e al popolo del web non è piaciuto affatto tale modo di fare

Ieri è andata in onda un’altra puntata del fortunatissimo programma targato Canale 5, Tu si que vales. I concorrenti, la giuria e i presentatori piacciono tantissimo e, anche se la formula è molto ripetitiva, non annoia mai. Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi sono così tanto ben assortiti che si compensano negli atteggiamenti e, tutti insieme, regalano uno spettacolo davvero godibile. E poi c’è Sabrina Ferilli che è la presidente della giuria popolare oltre ad essere grandissima amica di Maria De Filippi. Ieri, però Teo Mammuccari è stato molto criticato sul web. Vediamo cosa è accaduto.

Teo Mammuccari dà della “cretina” a Belen

Ieri, durante la puntata, Teo Mammuccari si è prestato a giocare con gli orsetti che hanno proposto “Mima una canzone”. Teo Mammucari era intento a mimare “Stasera mi butto” ed è stata Sabrina Ferilli che ha prontamente indovinato.

Terminato il gioco, che ha divertito tantissimo sia i protagonisti che il pubblico, si è esibito Roberto Botta, campione e capitano della nazionale italiana di Taekwondo che dopo aver regalato un bel numero ha chiesto a Teo Mammucari di mirare e colpire un birillo, che aveva messo sulla sua testa, con un calcio.

Prima di farlo, però, Mammuccari ha voluto fare qualche esercizio di riscaldamento e tutti hanno riso di questo suo modo di fare ma chi, più di tutti, non smetteva di ridere è stata Belen Rodriguez tanto che, ad un certo punto, Mammuccari le ha detto così: “Belen, sei cretina, lo sai?”. Belen non se le è affatto presa, infatti, tra di loro c’è un bel rapporto di amicizia tanto che Mammuccari, in altre occasioni, ha rivelato di aver proposti lui Belen alla conduzione de Le Iene e, infatti ora il programma di Italia 1 è condotto proprio da loro due. Ma il popolo del web non ha preso bene questa uscita di Mammuccari e, sul web è stato molto criticato per quella esternazione che non è stata giudicata affatto elegante.

Sabrina Ferilli bacia Maria De Filippi

Durante la puntata e, precisamente, durante il gioco degli orsetti, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ballavano insieme e, ad un certo punto, la Ferilli ha schioccato un bacio sulla guancia di Maria, questo gesto è piaciuto tanto ai telespettatori che sui social hanno sottolineato il bel rapporto di amicizia che c’è tra le due.