Ballando, la giuria aggredisce Lorenzo Biagiarelli: “Non ce ne frega niente che sei fidanzato con la Lucarelli”

Ieri a Ballando con le stelle Lorenzo Biagiarelli si è lamentato di essere trattato peggio degli altri concorrenti e la giuria gli si è scagliata contro

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che quest’anno sta incuriosendo tantissimo perché in pista, tra gli altri concorrenti, c’è anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli che, come tutti sanno, fa parte della giuria della trasmissione. Fin dall’inizio, da quando si è saputo che uno dei concorrenti sarebbe stato Biagiarelli, in tanti si sono lamentatati per l’evidente conflitto di interesse della Lucarelli. Si è scomodato perfino il Codancons ma poi ognuno è rimasto al suo posto. Ieri, però la giuria, che ha sempre detto di essere molto affezionata allo chef di E’ sempre mezzogiorno perchè lo conosce da anni accompagnando la fidanzata in trasmissione, gli ha riservato un trattamento tutt’altro che di favore. Vediamo cosa è accaduto.

La giuria e soprattutto Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli

Ieri è scoppiata una lite dai toni davvero molto accesi tra Lorenzo Biagiarelli e la giuria e, in particolar modo, Carolyn Smith.

E’ accaduto, infatti, che Lorenzo Biagiarelli non ha avuto belle parole nei confronti della giuria, anzi l’ha molto criticata sostenendo di essere giudicato solo come fidanzato di Selvaggia Lucarelli e non come un concorrente qualsiasi. Ma i giurati non hanno accettato questo attacco e Fabio Canino ha subito controbattuto: “Non puoi fare così alla terza puntata”, invece Ivan Zazzaroni, incredulo da tali parole, gli ha detto: “Sei cresciuto con noi, noi giudichiamo il ballo. Questo è il più bel ballo che hai fatto fin qui. Spero la tua irritazione sia sincera”.

Ma chi ha perso davvero la testa è stata Carolyn Smith che, fuori di sé, ha detto: “Non me ne frega niente di chi sei fidanzato! E basta con ‘io, io, io’. Senza insegnante non esiste ballo. Mi avete rotto le scatole.”

Anche Sara Di Vaira ha preso la parola e, in sintonia con la giuria e con Carolyn Smith ha detto: “Pensi troppo al tuo ‘io’ io conosco Anastasia e so che tipo di insegnante è.”

Milly Carlucci fa una gaffe con Carolyn Smith e poi si scusa in modo plateale: “Mi genufletto”

Questa lite ha certamente un po’ anche innervosito e destabilizzato la padrona di casa, Milly Carlucci che, un po’ frastornata, ha commesso una gaffe con Carolyn Smith per la quale gaffe ha chiesto scusa anche in modo abbastanza plateale.

Infatti, la Carlucci ha chiesto, come al solito, i giudizi dopo l’esibizione di Biagiarelli e ha dato la parola a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto dopo di che ha chiesto che fossero alzate le palette ma ha , evidentemente dimenticato di dare la parola a Carolyn Smith che, visibilmente irritata per essere stata dimenticata, ha subito detto alla Carlucci: “Ah io non posso parlare?”. A quelle parole la Carlucci, evidentemente in imbarazzo per tale dimenticanza, ha chiesto scusa: “Scusa mi genufletto.”