Gegia scrive un post sui social su Bellavia: “Perdono Marco” e il web si rivolta, la reazione di Giulia Salemi è da applausi

Gegia non si è mai ritenuta responsabile del comportamento che ha tenuto nei confronti di Marco Bellavia ma con il post che ha scritto il web le si è rivoltato contro

Il caso Marco Bellavia ha fatto parlare tanto e chiunque si è scomodato per dire la sua. In realtà, tutti sono andati nella stessa direzione: gli inquilini della casa si sono comportati malissimo con Bellavia non capendo e ignorando il suo evidentissimo disagio. Sono stati, invece, proprio gli inquilini della casa a non dare la giusta importanza al loro comportamento da branco, da “tutti contro uno” e se la maggioranza ha fatto un mea culpa più o meno sentito, c’è stato chi, fin dall’inizio e anche ora continua a dire di non aver sbagliato nulla, anzi di essere una vittima di Marco Bellavia, Gegia. Ora che è uscita dalla casa continua a non dare alcun segno di pentimento e con l’ultimo post che ha scritto sui social ha fatto venire la pelle d’oca a tutti. Vediamo cosa è successo.

Gegia scrive un post su Marco Bellavia e il popolo del web si rivolta

Gegia, qualche giorno fa, è andata ospite da Barbara D’Urso e, in quell’occasione aveva detto così: “Io con Marco non ho sbagliato, voi avete visto solo piccoli spezzoni. Io ho una dignità. Non posso chiedere scusa a Marco perché io non ho colpe verso Marco. Nessuna”.

E già questa affermazione aveva infastidito tanti ma ora, sui social ha scritto: “Eh va bene cari amici del web, pace fatta con Marco. Lo perdono. Contenti?”.

Subito il web l’ha massacrata: “Se non avesse partecipato al Grande Fratello Vip l’avrei scambiata probabilmente per un troll perché Gegia è la dimostrazione che non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”. O, anche: “Lo perdoni??È LUI CHE DEVE PERDONARE TUTTI VOI RAZZA DI IMBECILLI”.

E poi c’è chi ha scritto: “In che senso lo perdoni ? X cosa … non mi sembra ti abbia fatto nulla di male”.

Oppure: “Lo perdoni???? Ma sei seria??? Ma per cosa poi??? Mah.”

E anche: “Ma è lui che dovrebbe perdonare te.. Che imbarazzo continuo che sei”.

E, a seguire: “Gegia anche noi perdoniamo la tua ignoranza”; “Fai ironia ma sei solo imbarazzante. La tua vera natura è venuta fuori, ormai è troppo tardi . Ti schifa tutta Italia gegia ( ma un nome normale ce l hai ???? Ma poi chi sei boh)”.

C’è chi poi è andato diritto: “Ma sei deficiente o cosa ? È LUI CHE DOVREBBE PERDONARE TE, ma ci arrivi o ti serve un disegnino?”.

La reazione di Giula Salemi

Anche Giulia Salemi ha voluto commentare questo post e, senza neanche sprecare parole per un’affermazione tanto assurda, si è limitata a postare un emoji di una ragazza che si copre la faccia con le mani.