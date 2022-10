Domenica in, Mara Venier umilia il fidanzato di Selvaggia Lucarelli: “L’ho invitato ma non è voluto venire”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nella giornata di ieri ha lanciato una stoccata a Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli.

A Domenica in Mara Venier ha parlato di Ballando con le stelle e nel dettaglio della puntata mandata in onda lo scorso sabato. La conduttrice però, ad un certo punto della puntata andata in onda ieri, domenica 23 ottobre si sarebbe scagliata contro il compagno di Selvaggia Lucarelli. Ma per quale motivo?

Ballando con le stelle, Mara Venier e la stoccata al fidanzato di…

A Domenica in Mara Venier nella giornata di ieri, ha parlato del programma Ballando con le stelle, andato in onda la sera prima. La puntata è andata in onda a poche ore dall’inizio di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier. Nel corso della puntata di Ballando andata in onda sabato 22 ottobre, uno dei concorrenti ad essere stato preso di mira è stato lui, Lorenzo Biagiarelli che è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. A quanto pare, ad un certo punto lo chef sarebbe andato su tutte le furie, dicendo di essere stanco di essere indicato come “il fidanzato di..”.

Il racconto a Domenica in

E’ stata però, proprio la stessa Selvaggia a far capire di non aver tanto gradito i toni utilizzati dal fidanzato per esprimere il suo pensiero. Proprio nel corso della puntata di ieri di Domenica in, nello spazio dedicato a Ballando, è stata la stessa Mara a confessare di aver “invitato il fidanzato di”, che però ha rifiutato di andare in trasmissione. Mara ha fatto questa precisazione ed ha voluto far sapere che Lorenzo ha rifiutato appunto la partecipazione al suo programma. Anche in questo caso, sicuramente, Lorenzo non avrà gradito lo stoccata della conduttrice di Domenica in.

Lorenzo Biagiarelli, la sua partecipazione a Ballando ha destato parecchie polemiche

Sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli al programma condotto da Milly Carlucci, sono sorte diverse polemiche sin dall’inizio. Infatti, non appena si è intuito che Lorenzo fosse un concorrente di Ballando, è scoppiata una vera e propria bufera. Il motivo? In molti hanno ipotizzato che non sarebbe stato possibile per Selvaggia, essere oggettiva nei confronti del fidanzato. E’ intervenuto anche il Codacons che ha parlato di conflitti di interessi, invitando la Rai a prendere dei provvedimenti anche abbastanza urgenti.