Selvaggia Lucarelli ironizza sull’auto di Giorgia Meloni, interviene lo zio di Francesco, il ragazzo investito e umilia la Lucarelli per ciò che ha scritto: “Stava andando al funerale”

Selvaggia Lucarelli fa una battuta su Giorgia Meloni e la fuga dopo il giuramento. Interviene lo zio di Valdiserri che gela l’opinionista di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro delle polemiche. Una battuta del giudice di Ballando con le stelle, sull’auto utilizzata da Giorgia Meloni ha scatenato una reazione da parte dello zio del giovane Valdiserri che si è così scagliato contro la giornalista. Ma cosa ha detto nello specifico Selvaggia Lucarelli e soprattutto quale è stata la reazione dell’uomo?

Selvaggia Lucarelli zittita dallo zio di Francesco Valdiserri

Nei giorni scorsi, abbiamo visto Giorgia Meloni salire a bordo dell’Audi grigia della presidenza del Consiglio dopo il picchetto d’onore e lasciare il Colle. Queste immagini le abbiamo viste tutti e sono stati in tanti a notare una certa premura da parte della Meloni. Soltanto in un secondo momento si è capito che cose fosse accaduto. Una volta finito il giuramento del governo, Giorgia Meloni e alcuni ministri si sono recati a Testaccio dove si sono svolti i funerali di Francesco Valdiserri. La partecipazione della Premier al funerale, in una giornata molto particolare come quella, è stata piuttosto inattesa e inaspettata.

La battuta su Giorgia Meloni e la replica dello zio della vittima

Il commento del giudice Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Francesco era un giovane di soli 18 anni, morto dopo essere stato ucciso da un’auto alla cui guida vi era una giovane risultata positiva all’alcol test e alla prova dei cannabinoidi. Francesco stava camminando sul marciapiede insieme ad un suo amico. Tanti sui social hanno parlato di questa “fuga di Giorgia Meloni” dopo il giuramento e sembra che la stessa Selvaggia Lucarelli abbia fatto dell’ironia citando anche un ipotetico “ministero della sovranità automobilistica”. “Giorgia Meloni abbandona il palazzo a bordo di un’Audi. Direi che urge il ministero della sovranità automobilistica”. Questa la battuta di Selvaggia Lucarelli che nel giro di poco tempo è diventata virale ed ha ottenuto tanti like e commenti. Ad ogni modo, a rispondere alla Lucarelli è stato Andrea Di Caro, lo zio della vittima e fratello della giornalista Paola, la mamma di Francesco e vicedirettore della Gazzetta dello Sport.

Botta e risposta tra i due

“È uscita di corsa per venire a salutare mio nipote Francesco Valdiserri, 18 anni: c’era il funerale e non è voluta mancare. Mia sorella Paola segue la Meloni per il Corsera… La battuta sulla macchina ci sta lo stesso. Ma a volte sapere le cose aiuta a decidere se è il caso”. Queste le parole dello zio di Francesco, alle quali Selvaggia ha ovviamente ribattuto dicendo che la risposta di Andrea è stato un modo per scatenale addosso un pò di odio “aggratis”. L’uomo avrebbe replicato ancora una volta. “Cara Selvaggia, ‘un bel tacer non fu mai scritto’. Se pensi che nella giornata di oggi, con quello che è successo alla mia famiglia, il mio pensiero fosse quello di scatenare l’odio contro di te, significa che sei così piena di te da perdere di vista la realtà”.