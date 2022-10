Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, botta e risposa tra i due sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere tornati insieme. Il post social della conduttrice e il commento dell’imprenditore.

Da qualche giorno non si fa altro che parlare del possibile ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Stando a quanto è emerso in questi giorni, sembra che l’imprenditore e la showgirl si siano tanto riavvicinati. Ad ogni modo, si tratta solo di un’indiscrezione, visto che ne l’uno ne l’altro hanno confermato o smentito questa notizia. Ma come stanno davvero le cose?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, possibile ritorno di fiamma?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere tornati insieme. E’ da qualche giorno che circolano delle voci circa un possibile riavvicinamento dei due che soltanto lo scorso mese di gennaio avevano ufficializzato la separazione. Già i due si erano mostrati particolarmente felici e vicini in occasione del compleanno della figlia Sole. Successivamente, il settimanale Chi aveva parlato di un possibile riavvicinamento dei due già da diverse settimane.

Tomaso Trussardi starebbe “obbligando” Michelle a non svelare nulla

Stando a quanto riferito dal settimanale Chi, ad oggi Tomaso starebbe gestendo il tutto, soprattutto a livello mediatico, cercando di non farsi beccare in compagnia di Michelle e non rilasciando alcuna intervista e facendo in modo che non escano servizi su di loro. “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”. Queste le parole che si leggono su Chi su Michelle e Trussardi. Ma non finisce qui, visto che nei giorni scorsi è anche apparsa sui social una foto che ha mostrato i due insieme in un ristorante molto prestigioso. Infine, nelle scorse ore la stessa Michelle sembra aver postato un pensiero sui social, che è apparso piuttosto misterioso e che in qualche modo sembra faccia riferimento al gossip.

L’indiscrezione del settimanale Chi

La conduttrice ha postato una foto in cui appare un giornale aperto davanti a lei e nella didascalia queste parole “Io che leggo i giornali in questi giorni”. Ovviamente è inevitabile il riferimento alle notizie pubblicate in questi giorni su questo ipotetico ritorno di fiamma. Tomaso avrebbe commentato in modo ironico dicendo “Io che leggo i commenti”, con tante di smile. Non sappiamo, quindi, se i due siano tornati ufficialmente insieme ma tutto fa presupporre di si. Nei prossimi giorni sicuramente avremo altri dettagli.