Verissimo, Tina Cipollari piange durante tutta l’intervista, mai vista così

Verissimo, Tina Cipollari si racconta nel salotto di Silvia Toffanin e parla della sua famiglia. Si emoziona parlando della sua famiglia.

La nota opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. L’opinionista è apparsa in una veste del tutto nuova, inedita ed in diverse occasioni si è commossa e versato lacrime nel salotto di Canale 5. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Tina?

Verissimo, Tina Cipollari ospite nel salotto di Silvia Toffanin

Tina Cipollari la conosciamo tutti per essere da tanti anni ormai la nota opinionista del programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Ieri, domenica 23 ottobre si è presentata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Piume di Struzzo”, edito da Mondadori. Per Tina è stato un ritorno al passato, che non è stato molto roseo. La sua infanzia non è stata molto semplice, era una bambina che viveva a Viterbo assieme alla sua mamma, papà e ai suoi tre fratelli. La famiglia di Tina era contadina, semplice e di soldi purtroppo ce ne erano pochi. E’ stato proprio raccontando questi momenti che Tina si è emozionata e lasciata andare all’emozione.

L’opinionista di Uomini e Donne in una versione inedita

Insomma, la Cipollari si è mostrata in una veste del tutto diversa rispetto a quella cui siamo abituati a vederla. “Nessuno conosce la mia storia prima che diventassi personaggio. Ho fatto fatica a raccontarmi, questo tuffo nel passato mi ha reso fragile e mi ha fatto tornare in mente cose che avevo accantonato. Ora devo dire grazie a quella bambina di ieri perché se oggi sono quella che sono lo devo a lei”. Queste le parole dichiarate da Tina che poi ha anche parlato dei suoi genitori, che oggi non ci sono più. Soprattutto della sua mamma ha raccontato che è stata una donna molto forte e con tante energie, che si è occupata dei quattro figli, mentre lavorava. E’ stato proprio mentre parlava della madre che Tina è scoppiata a piangere, interrompendo il discorso e poi si è scusata con la conduttrice. “Scusa Silvia, ma ricordare mi fa male. Non volevo che ciò accadesse, ho sempre cercato di mascherare dietro le risate e i miei modi di fare ma… Scusatemi”.

Tina parla della sua famiglia e si emoziona

A quel punto Silvia ha tentato di rincuorare l’opinionista, mandando una clip del padre. Tina ha pianto di nuovo, chiedendo scusa alla conduttrice. “Scusami Silvia, ma mi fanno proprio male questi ricordi”, ha aggiunto Tina. Quest’ultima poi ha parlato di un uomo di nome Antonio che le ha sicuramente cambiato la vita, nonostante comunque la storia non sia andata a buon fine. “Antonio è stato il mio unico grande amore, mi ha fatto vivere parte di quei sogni che ho sempre fatto. Una storia bella che però è finita male. Ero innamoratissima, mi ha insegnato a vivere, ha fatto sparire le mie insicurezze, paure e incertezze. Lui tra l’altro è morto, tanti anni fa”.