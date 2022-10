Ballando, lite furiosa tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, la Smith: “Ad ognuno il suo mestiere” e la Lucarelli le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri nella puntata di Ballando si sono scontrate la Lucarelli e Carolyn Smith per il concorrente Alessandro Egger

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che ha emozionato tantissimo per l’esibizione di Rosanna Banfi dedicata alle persone malate di tumore.

Ma, come accade in ogni puntata ci sono stati anche momenti di grande tensione, questa volta tra due giurate: Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Vediamo cosa è accaduto.

Lite furiosa tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, la tensione è alle stelle

Ieri sera, come previsto si è esibito, tra gli altri,

Alessandro Egger che piace tantissimo sia al pubblico che alla giuria.

Ma, dopo l’esibizione, al momento dei commenti che rilasciano i giurati prima delle votazioni, la Lucarelli si è scontrata con la Smith.

Infatti, Selvaggia ha detto che, nonostante Alessandro sia molto bravo, ha ballato poco, infatti, secondo la versione della Lucarelli, era, piuttosto fermo durante tutta la performance. Carolyn non è stata affatto d’accordo con lei e ha detto che, al contrario ha ballato tutto il tempo e anche molto bene e poi la Smith ha proseguito così: “Non voglio arrivare a fare il solito discorso, cioè ad ognuno il suo mestiere”.

E la Lucarelli, piccata ha subito controbattuto: “Carolyn, siamo ancora alla terza puntata, di solito aspetti la settima o l’ottava per dirmi che non so niente di ballo”.

Ma la Smith molto nervosa ha tuonato: “Un ballo non è fatto solo di passi” e la Lucarelli subito pronta: “Ci sono stati pochi passi”.

Ma Carolyn, che certamente in qualità di presidente di giuria ci teneva ad avere l’ultima parola, ha detto: “La coreografia era quella, doveva saltare, poi andare giù con le ginocchia, il ballo non è fatto solo di passi!”.

E poi, ancora la Lucarelli: “E’ la terza puntata che fa così, alla quarta voglio vederlo ballare”, ma

Carolyn prontissima: “Non sto dicendo che tu non sappia nulla di ballo, sto solo dicendo che quello che abbiamo visto è stato un ballo ma la Lucarelli, non indietreggiando nemmeno un po’ ,ha ribadito il suo pensiero: “E io dico invece che la prossima volta voglio vederlo ballare di più”.

E la Smith ha chiuso così: “Allora significa che io non capisco un cacchio!”.

La reazione di Milly Carlucci, la padrona di casa

Milly Carlucci, nelle vesti di padrona di casa, non è intervenuta mai in questa discussione, le ha fatte parlare e ha dato ad ognuna delle due la possibilità di esternare il proprio punto di vista.