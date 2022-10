Tale e Quale Show, Valeria Marini umiliata in diretta: “Non sei brava”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show il giurato Cristiano Malgioglio si è rivolto alla Marini per giudicare la sua esibizioni utilizzando delle parole abbastanza dure.

A Tale e Quale Show non mancano mai le polemiche, e nello specifico ad essere spesso particolarmente critico con i concorrenti è il giurato Cristiano Malgioglio. Anche nel corso dell’ultima puntata il giurato si è scagliato contro uno dei concorrenti, ed in modo particolare contro Valeria Marini a proposito della quale si è espresso in modo abbastanza duro. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’esibizione di Valeria Marini a Tale e Quale Show

Una nuova puntata di Tale e Quale Show è andata in onda nella serata di venerdì, e proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo scontro tra Cristiano Malgioglio, sempre molto critico nei confronti dei concorrenti, e la simpaticissima Valeria Marina che si è divertita ad imitare la famosissima cantautrice colombiana Shakira. Esibizione che è tanto piaciuta a Loretta Goggi e Giorgio Panariello che non hanno perso l’occasione per rivolgere alla concorrente tanti complimenti. Al contrario invece l’esibizione in questione non è assolutamente piaciuta a Malgioglio che utilizzando un tono abbastanza duro si è rivolto alla donna affermando “Più che Shakira sei stata una sciagura! Hai stonato dall’inizio alla fine, non sei brava e non ti devi offendere!”. Un commento abbastanza duro che sembrerebbe aver molto colpito la donna.

Il commento degli altri giurati

Il commento dato dagli altri giurati di Tale e Quale Show è stato quindi completamente diverso rispetto a quello dato da Malgioglio che ha mostrato di non essere assolutamente d’accordo con loro. Nello specifico Loretta Goggi si è complimentata con la Marini precisando che nonostante vi siano stati pochi momenti in cui non è apparsa molto intonata è comunque stata brava e ha giudicato la sua esibizione gradevole. Panariello ha replicato affermando di essere d’accordo con le parole espresse dalla donna e ha colto l’occasione per precisare che dietro tale esibizione c’è stato sicuramente molto lavoro per cui merita di essere assolutamente premiato.

La risposta di Valeria Marini alle parole di Malgioglio

Quanto affermato da Malgioglio non è assolutamente piaciuto alla Marini che è apparsa abbastanza contrariata. La concorrente ha accusato il giurato di dire sempre le stesse cose puntata dopo puntata. Parole alle quali Malgioglio ha replicato precisando di non essere cattivo ma di dire le cose a fin di bene.