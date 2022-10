Pomeriggio 5, Gegia in studio ha una reazione che lascia tutti senza parole, Vladimir Luxuria incredula

0 SHARES Condividi Tweet

Ospite di Pomeriggio 5 l’ex gieffina Gegia ha commentato la segnalazione ricevuta dall’Ordine degli Psicologi. Le sue parole però hanno spiazzato tutti, soprattutto Vladimir Luxuria.

Una delle concorrenti più discusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonacci. Stiamo nello specifico parlando di una celebre attrice e comica italiana finita al centro di numerose polemiche a causa delle parole pronunciate all’interno della casa più spiata d’Italia nei confronti di Marco Bellavia. A far discutere nelle ultime ore sono state però le parole espresse nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dove l’ex gieffina è stata invitata a partecipare. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza

Gegia al centro di numerose critiche e polemiche

Al Grande Fratello Vip quest’anno non sono sicuramente mancate le discussioni, e proprio qualche settimana fa i concorrenti del noto reality show condotto da Alfonso Signorini si sono trovati coinvolti all’interno di una particolare vicenda che si è poi trasformata in un vero e proprio caso mediatico. Il protagonista di questa vicenda è il celebre attore Marco Bellavia che all’interno della casa del Grande Fratello ha dimostrato in diverse occasioni il suo malessere chiedendo il conforto degli altri inquilini. Un conforto che però è arrivato soltanto da pochissime persone mentre invece il resto dei concorrenti ha mostrato nei confronti del compagno di viaggio una vera e propria indifferenza. Molti sono stati coloro che hanno utilizzato delle parole abbastanza dure, e tra quelli finiti al centro di numerose polemiche vi troviamo proprio Gegia. Quest’ultima, laureata in psicologia, sembrerebbe aver addirittura ricevuto una segnalazione da parte dell’Ordine degli psicologi.

La reazione di Gegia alla comunicazione ricevuta dall’Ordine degli psicologi

Ma come ha reagito l’ex concorrente del GF vip a tale comunicazione? Nel programma di Canale 5 condotto dalla D’Urso Gegia ha commentato il tutto affermando “E vabbè mi cacciassero“. Parole queste che hanno lasciato un po’ stupiti tutti i presenti, tra questi anche Vladimir Luxuria che senza alcun timore ha rivelato alla donna di essere dispiaciuta della sua reazione e dell’indifferenza mostrata nei confronti di una così importante notizia. È stato a questo punto che l’ex gieffina ha voluto precisare di non praticare come psicologa e di aver preso la laurea quando aveva 42 anni.

La rivelazione sul presunto fidanzato Memet

La presenza di Gegia a Pomeriggio 5 ha portato i presenti a discutere anche di un altro argomento ovvero quello relativo al presunto fidanzato dell’attrice. Quest’ultima ha infatti rivelato di avere una storia con un uomo di nome Memet che vive in Turchia. Di quest’ultimo però si sa davvero poco per cui sono molti coloro che hanno chiesto all’attrice se può essere considerato un altro Mark Caltagirone oppure no. Domanda alla quale l’ex gieffina ha risposto assolutamente di no confermando che esiste e che poco prima di partire l’aveva chiamata dichiarandole tutto il suo amore.