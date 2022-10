Gegia perde la pazienza dopo le accuse per il caso Bellavia: “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Gegia nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip si è lasciata andare ad uno sfogo durante la nomination dopo essere stata attaccata e criticata.

Nella serata di ieri, giovedì 6 ottobre 2022 è andata in onda su Canale 5 l’ennesima puntata del Grande fratello vip. Come potrete immaginare, dopo gli ultimi avvenimenti in puntata e non solo, è accaduto di tutto, visto che gli animi sono ancora molto tesi. Al centro della polemica, ieri sera, lei, Gegia, uno dei concorrenti più discussi, per il comportamento tenuto nei confronti di Marco Bellavia. Ebbene, nel momento delle nomination, in molti sembra che abbiano fatto il suo nome, tuttavia però Gegia ha ribadito di non capire questo accanimento, visto che a suo modo di vedere non aveva fatto nulla contro il conduttore, anzi aveva cercato in tutti i modi di aiutarlo. Ma vediamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Gegia al centro delle critiche durante l’ultima puntata del Gf vip

Gegia, la concorrente della casa più spiata d’Italia, nel corso della puntata di ieri è stata parecchio criticata e al centro delle polemiche. Durante le nomination, la psicologa e comica, è stata nominata da diversi concorrenti, lamentando tutti il comportamento da lei tenuto nei confronti di Marco Bellavia. Ad ogni modo, la concorrente ad un certo punto, dopo l’ennesima nomination, si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo, soprattutto dopo le parole di Antonella Fiordelisi.

L’attrice e comica sbotta durante le nomination

“Basta con questo fatto! Andiamo avanti, tutti i giorni sempre le stesse cose. Che ho fatto di così terribile“. Queste le parole di Gegia, che ha fatto ben capire di non essersi resa conto di aver sbagliato nei confronti di Marco. A quel punto, alcuni concorrenti, uno tra tutti Antonino Spinalbese, le avrebbe detto che molto probabilmente ha fatto qualcosa in più rispetto agli altri, che non è piaciuto dentro, così come fuori dalla casa. “Forse sono io quella più attaccabile e sensibile. Sono insensibile e la peggio“, avrebbe aggiunto l’attrice, scatenando la rabbia di Antonella che ci è andata giù molto pesante.

L’attacco ad Antonella

Anche Sofia Giaele De Donà l‘ha nominata, dicendo di aver trovato vergognoso il suo atteggiamento nei confronti di Marco e soprattutto le parole da lei espresse la scorsa puntata, durante la pubblicità, dopo quanto accaduto. Ad ogni modo, nello specifico Gegia si è scagliata contro Antonella, con la quale nei giorni scorsi aveva duramente litigato, dicendole di essere una maleducata e di non aver rispetto delle persone più grandi di lei. E’ intervenuta poi Patrizia Rossetti e di conseguenza Alfonso Signorini, dicendo di abbassare i toni.