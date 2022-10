Selvaggia Lucarelli incontra Noemi, il commento che fa citando Ilary fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha fatto un incontro piuttosto interessante per le vie di Roma. Ebbene, il giudice di Ballando con le stelle avrebbe incontrato Noemi Bocchi, la fidanzata di Francesco Totti e il dettaglio non è passato inosservato.

Nelle scorse ore Noemi Bocchi, ovvero la compagna di Francesco Totti è stata avvistata per lei vie di Roma. Nello specifico è stata intercettata da Selvaggia Lucarelli alla quale non è sfuggito un dettaglio. Di cosa si tratta? Durante una classica passeggiata pomeridiana, Selvaggia Lucarelli avrebbe incontrato Noemi Bocchi, lanciandole una frecciatina riguardo Ilary Blasi, l’ex moglie di Francesco Totti.

Selvaggia Lucarelli passeggia per le vie di Roma e improvvisamente incontra Noemi Bocchi

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore in centro a Roma si è ritrovata davanti la fidanzata di Francesco Totti, ovvero Noemi Bocchi. La giornalista e giurata di Ballando con le stelle dopo aver visto Noemi, ha notato un dettaglio che non è passato inosservato, il tutto mentre stava andando a ritirare un vestito in un negozio. Selvaggia ha così scattato una foto alla Bocchi e pubblicata sul suo profilo Instagram, aggiungendo anche una didascalia piuttosto curiosa. Nella foto in questione, si vede Noemi, che ricordiamo ha 34 con addosso abiti casual molto probabilmente in procinto di fare shopping. Nello specifico Noemi aveva addosso un jeans, una t-shirt nera e un paio di sneakers. Insieme a lei, un’amica, anche lei finita sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli.

Il commento di Selvaggia su Noemi

La Lucarelli, che tra l’altro è sempre molto attiva sui social network, ha raccontato di essersi ritrovata a dover ritirare un vestito a Roma, di essersi trovata a piedi quando, ad un certo punto si è ritrovata davanti proprio lei, Noemi, la nuova fidanzata di Totti. “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio Rolex per superare Ilary nel mio cuore , ma poi sono andata dritta”.

La battuta della giurata di Ballando con le stelle

In tanti, ovviamente, sembra che abbiano commentato questo post. Un utente, nello specifico avrebbe detto che dalla foto si deduce ce le borse di Ilary, che Francesco dice di aver “rubato”, forse sono state distribuite tra le amiche e che Noemi indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta c’è scritto Chanel. A quel punto, la Lucarelli avrebbe aggiunto che quella sulla borsa, ovviamente era una battuta “Gesù mio, mi prendete pure sul serio”.