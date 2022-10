Gf vip, Edoardo Donnamaria una furia contro Sonia Bruganelli, le parole che usa sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip, nel corso dell’ultima puntata andata in onda giovedì 6 ottobre, si è parlato anche del triangolo tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Scontro tra De Pisis e Sonia Bruganelli.

Nella serata di ieri, è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Così come accaduto nei giorni scorsi, sembra proprio che gli animi in casa siano ancora piuttosto tesi, ovviamente in riferimento alla vicenda Marco Bellavia. Anche ieri sera non sono mancati i colpi di scena, come quel momento in cui Edoardo Donnamaria ha sbottato letteralmente contro Sonia Bruganelli. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, Alfonso Signorini parla del triangolo tra De Pisis, Fiordelisi e Donnamaria

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, è accaduto praticamente di tutto. Alfonso Signorini ad un certo punto della puntata non ha potuto non parlare del triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. E’ stato proprio quest’ultimo che in questi giorni di permanenza all’interno della casa, si è mostrato parecchio affettuoso nei confronti dei suoi compagni. A commentare il suo comportamento, o meglio i suoi baci ci ha pensato Orietta Berti. “Quando bacia sia gli uomini e le donne mi sembra che bacia un bambolotto, non c’è nessuna sensualità“. Queste le parole della cantante. Alfonso, così, parlando di Edoardo si sarebbe chiesto come mai è così conteso all’interno della casa.

Alberto De Pisis al centro del dibattito

A dire la sua è stato Alberto De Pisis, il quale ha commentato questa sintonia tra Alberto e Antonella, dicendo che dagli atteggiamenti di lei, quest’ultima sembra stia sulle sue mentre aggiunge di essere rimasto molto colpito da lui. “Una persona con cui so di avere un’affinità”, avrebbe detto ancora Alberto. In questa discussione si è intromessa Sonia Bruganelli, che in qualità di opinionista ha espresso il suo pensiero.

Il pensiero di Sonia Bruganelli che scatena la dura reazione di Alberto

“Ha detto che Antonella è vera, ma lui è vero? Secondo me no, si è avvicinato a lei quando ha visto che era stata la più votata dal pubblico, poi da un bacino a Daniele, ad Alberto pure si è avvicinato, non gliene frega niente della serie guardatemi, più mi metto in mezzo più si parla di me”. A quel punto, dopo le parole della moglie di Paolo Bonolis, Edoardo sarebbe andato su tutte le furie dicendo “Ti sbagli di grosso, hai detto una cazzata”.