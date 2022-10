Mattino 5, l’ospite parla di Patrizia Rossetti struccata e Federica Panicucci resta senza parole, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Groppelli parla della Rossetti al Gf vip nello studio di Mattino 5 e mette in imbarazzo la conduttrice.

Imbarazzo per Federica Panicucci a Mattino 5 nella giornata di ieri, durante la trasmissione. Ma per quale motivo? Sembra che ad imbarazzare la conduttrice siano state le parole dichiarate da Patrizia Groppelli su Patrizia Rossetti che attualmente si trova reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma cosa ha dichiarato?

Mattino 5, Federica Panicucci torna a parlare del Gf vip e commenta l’ultima puntata

Federica Panicucci nelle scorse ore ha condotto l’ennesima puntata di Mattino 5, il programma che va in onda tutte le mattine a partire dalle ore 8.45 e che piace tanto ai telespettatori italiani. Come di consueto, nel corso della puntata di ieri si è anche parlato del Grande fratello vip e di quanto accaduto nei giorni scorsi, anche per via della vicenda legata a Marco Bellavia.

Attimi di imbarazzo per la Panicucci a Mattino 5

Ebbene, nel corso della puntata di ieri, Federica ha commentato tutto quello che è accaduto nel corso della puntata del Grande fratello vip, andata in onda giovedì 5 ottobre. Poi la conduttrice ha riletto la lettera di Marco che sembrava essere pronto a tornare nella casa più spiata d’Italia. Poi si è anche parlato di Sara Manfuso che ha abbandonato la casa ed è stata anche cacciata dallo studio da Alfonso Signorini. Si è anche parlato di Ginevra Lamborghini e di Antonino Spinalbese che hanno potuto rivedersi, seppur a distanza.

Groppelli commenta Patrizia Rossetti e cala l’imbarazzo in studio

Ad un certo punto, poi, la Groppelli avrebbe espresso il suo parere su alcuni concorrenti, in primis Patrizia Rossetti e poi anche Pamela Prati. Nello specifico si è parlato di Patrizia e del fatto che quest’ultima si è mostrata anche al naturale completamente struccata. “Certo, anche struccata la Rossetti ha il suo perché”, ha commentato la Groppelli che ha fatto un complimento alla Rossetti. La conduttrice per qualche secondo è rimasta in silenzio e poi ha replicato dicendo “Sì, beh, certo, è una bella donna, una nostra collega“. Non sembra che la Panicucci fosse molto d’accorso, o almeno questo è sembrato dalle sue parole. E voi, che ne pensate?