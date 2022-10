Luca Onestini umilia gli inquilini del Gf vip “Tutto per lo spettacolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini ha voluto parlare del Grande fratello vip e di quanto accaduto in questi giorni, in riferimento al caso Marco Bellavia. Poi la stoccata a tutti i concorrenti.

Stanno parlando tutti del caso Marco Bellavia e di quanto accaduto al Grande fratello vip nei giorni scorsi. Ebbene, proprio in queste ore, sembra che a voler dare il parere al riguardo, è stato Luca Onestini, l’ex tronista che ha preso parte al Grande fratello vip qualche anno e che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato un grande amico. Sappiamo tutti che Luca si è tanto legato a Raffaello Tonon e che i due non si sono mai più lasciati da quel momento. Ma cosa ha riferito nel dettaglio l’ex gieffino?

Luca Onestini torna a parlare del Grande fratello vip

Luca Onestini, a distanza di tanto tempo è tornato a parlare del Grande fratello vip e lo ha fatto in relazione a quanto accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia con Marco Bellavia. Luca conosce bene il reality e sa bene le dinamiche che si vengono a creare. Così, l’ex tronista ha voluto mandare un messaggio sottolineando come il mondo dello spettacolo e quel programma nello specifico gli abbia dato tanto, soprattutto l’amicizia più importante di tutta la sua vita, facendo riferimento proprio alla amicizia con Raffaello Tonon.

Le parole di Luca sull’amicizia trovata all’interno del reality

Luca ha così pubblicato sul suo profilo Instagram , dei video dove è apparso insieme a Raffaello ed ha lanciato anche una frecciatina nei confronti degli attuali concorrenti dell’edizione di quest’anno. “In nome dello spettacolo si schiacciano persone e anime”, ha scritto Onestini. !L’Amico più importante della mia vita l’ho incontrato in Tv dove in nome dello “spettacolo” si schiacciano persone e anime. È un paradosso ma è la Realtà.È in mezzo alle luci finte dei riflettori che ho trovato un Sole. Sempre più grato di averti nella mia vita Raffa“. Queste ancora le parole di Luca Onestini.

Possibile ritorno per Marco Bellavia

Intanto, è da un pò di giorni che si parla di un possibile ritorno di Marco Bellavia all’interno del reality, ma in che modo? Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine a Fanpage.it, Marco Bellavia farà il suo ritorno in puntata dopo quanto accaduto lo scorso 3 ottobre. “Sto bene, avevo solo bisogno di ricaricarmi”, ha dichiarato Marco, che ha così rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.