Natalia Estrada: “Mi vedo e mi sento solo con Antonella Clerici per un motivo”

Natalia Estrada compie 50 anni, la nuova vita dell’ex attrice che confessa chi sente ancora del mondo dello spettacolo. Non è mancata la stoccata nei confronti di Paolo Berlusconi.

Natalia Estrada è tornata a parlare in questi giorni, dopo anni di lungo silenzio. Sappiamo bene che l’ex attrice ha cambiato totalmente vita e che non fa più parte del mondo dello spettacolo. In questi giorni, dopo aver compiuto gli anni lo scorso 3 ottobre, si è concessa una intervista, raccontando cosa fa oggi, come vive, perché si è allontanata dal mondo dello spettacolo e chi sente ancora come ex colleghi.

Natalia Estrada, l’ex attrice compie 50 anni e si confessa

Natalia Estrada lo scorso 3 ottobre ha compiuto 50 anni ed in occasione di questo traguardo così tanto importante ha voluto rilasciare un’intervista molto interessante. Sappiamo bene come la sua vita sia completamente cambiata rispetto a tanti anni fa. L’ex attrice sta insieme al suo compagno Andrea Mischianti ormai da diverso tempo e insieme si dedicano ai cavalli e alla natura. Nel corso dell’intervista che Natalia ha concesso al Magazine oggi, l’ex attrice e showgirl sembra aver rilasciato delle confidenze piuttosto intime e private, parlando anche di quella che è la sua giornata tipo. Natalia ha confessato di svegliarsi molto presto la mattina, intorno alle 5.

La nuova vita dell’ex moglie di Giorgio Mastrota

Dopo essersi fatta una doccia, poi fa colazione e poi inizia a lavorare con gli animali che si trovano nel ranch a Forlì. L’ex showgirl ha confessato di portare sempre sulla testa il cappello da cowboy, che per lei come se fosse una corona. Natalia ha anche confessato di non avere più alcun tipo di abito da sera nel suo armadio ne tanto meno un paio di scarpe con il tacco. L’ex attrice ed ex moglie di Giorgio Mastrota ha anche parlato del fatto che è lontana ormai dal mondo dello spettacolo e che mai e poi mai parteciperà ad un reality.

Ecco chi sente ancora Natalia, poi la stoccata su Berlusconi

“I reality? Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie. So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo“. Queste le parole di Natalia la quale ha anche spiegato di aver ancora alcuni contatti con qualche ex collega, come Antonella Clerici. Le due si sentono spesso, anche perché condividono la passione per i cavalli ed in generale per gli animali. “Sento Antonella Clerici. Il suo compagno ha un allevamento di cavalli da salto degli ostacoli, noi abbiamo un ranch in Piemonte e viviamo vicini, a un’ora di distanza. Anche lei ha scelto di allontanarsi dalla città, ci parliamo, ci ritroviamo”. Poi, non poteva mancare la stoccata nei confronti di Paolo Berlusconi, il suo storico ex. “Quando si apre una porta, vuol dire che l’altra si sta chiudendo”