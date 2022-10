Storie Italiane, Katia Ricciarelli manda un messaggio a Pippo Baudo che lascia tutti perplessi

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane ha ospitato Katia Ricciarelli la quale ad un certo punto si è lasciata andare ad un saluto piuttosto strano nei confronti del suo ex marito Pippo Baudo.

A Storie italiane Eleonora Daniele nella giornata di ieri ha ospitato lei Katia Ricciarelli, il soprano più amato di tutti i tempi. Ad un certo punto, sembra che la donna abbia mandato un messaggio a Pippo Baudo. Ma cosa ha riferito?

Katia Ricciarelli ospite nel salotto di Eleonora Daniele

Katia Ricciarelli si è concessa una lunga intervista nel salotto di Storie Italiane, da Eleonora Daniele, dove ha parlato praticamente di tutto. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, Katia ha inevitabilmente parlato del suo matrimonio con Pippo Baudo e della fine di questa unione. Curioso il saluto che Katia ha voluto fare al suo ex marito, poco prima di iniziare l’intervista, cosa che ha lasciato tutti un pò senza parole.

Prima dell’intervista Katia saluta Pippo Baudo

“Eleonora, prima di inoltrarti nelle tue domande, permettimi di mandare a Pippo un saluto con tutto il cuore…”.Queste le parole di Katia che ha anche guardato la telecamera di fronte a lei, salutando l’ex marito. “Pippo, mi raccomando… stai sempre in forma e ricorda che ti vogliamo tutti bene”. Queste ancora le parole di Katia che ha lasciato un pò tutti senza parole. Ovviamente anche la conduttrice non ha potuto far altro che salutare il grande Pippo.

Il soprano parla del suo matrimonio con Pippo Baudo

Dopo i saluti iniziali, Katia rivolgendosi alla Daniele le avrebbe detto che da quel momento in poi avrebbe potuto chiederle tutto quello che voleva. Eleonora però, ha detto a Katia che non le avrebbe fatto delle domande, ma l’avrebbe lasciata libera di dire tutto quello che voleva. A quel punto, l’unica cosa che Eleonora ha voluto sottolineare è stato il saluto a Pippo, dicendo che ha notato un affetto in quelle parole. Katia ha confermato dicendo che è molto legata ovviamente a Baudo, avendo condiviso con lui 18 anni di vita, che non sono pochi. Nel corso dell’intervista poi il soprano, avrebbe anche commentato un fatto nello specifico, ovvero quel famoso bacio tra Pippo Baudo e Luciana Littizzetto e quello tra lei e Luca Giurato, dicendo che quest’ultimo è stato solo una ripicca nei confronti dell’ex marito che aveva baciato l’attrice comica.