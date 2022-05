Domenica In, Katia Ricciarelli commenta le immagini sue e di Pippo Baudo: “Queste immagini …”

0 SHARES Condividi Tweet

Diversi sono gli ospiti che settimana dopo settimana sono soliti intrattenere i telespettatori di Domenica In. E tra i protagonisti della puntata andata in onda ieri, domenica 1 maggio 2022, occorre menzionare la nota cantante lirica Katia Ricciarelli. Un’intervista particolare nel corso della quale però non si è parlato dell’esperienza al GF Vip.

Katia Ricciarelli ospite di Domenica In

Una lunga intervista è stata quella rilasciata da Katia Ricciarelli a Domenica In, celebre trasmissione della domenica Rai condotta da Mara Venier. Un’intervista molto particolare della quale si sta tanto parlando nelle ultime ore. Come mai? Per l’assenza di domande sull’esperienza al GF Vip e sulle polemiche che hanno coinvolto la cantante lirica proprio durante i mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. L’artista infatti nei mesi scorsi è stata più volte accusata di aver utilizzato delle espressioni quasi razziste e omofobe. Per tale motivo sono molti coloro che si aspettavano che durante questa nuova intervista rilasciata a Domenica In la conduttrice avesse colto l’occasione per rivolgere alla Ricciarelli delle domande su quanto accaduto. In realtà però questo non è successo, del GF Vip infatti non si è parlato e nemmeno di tutto quello che è successo nel corso dei mesi trascorsi all’interno del reality.

Le immagini su Pippo Baudo

Durante la lunga intervista Katia Ricciarelli ha parlato della sua via privata e professionale che le ha riservato parecchie soddisfazioni. Ad un certo punto si è poi parlato del matrimonio con Pippo Baudo, e all’artista sono state mostrate delle immagini sulla loro vita insieme. E’ stato a questo punto che la Ricciarelli ha voluto precisare di aver visto tali immagini con molto affetto, e questo perchè insieme hanno vissuto tanti bellissimi momenti. “Mi danno una grande gioia queste immagini, ma fanno parte del passato, non ho rimpianti. Ho avuto tanto e ora tutto quelle che viene è bello”, queste esattamente le sue parole.

Katia Ricciarelli single ma pronta ad un nuovo amore

L’intervista rilasciata da Katia Ricciarelli a Domenica In si è poi conclusa con alcune rivelazioni sulla sua vita sentimentale. Katia Ricciarelli ha infatti precisato di essere single ma allo stesso tempo ha voluto sottolineare di avere il cuore aperto ad un nuovo amore. Anche se l’ex concorrente del GF Vip 6 ha voluto precisare di non credere che vi sia spazio per una nuova storia d’amore.