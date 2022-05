Fedez sul Concerto del Primo Maggio scrive un post e asfalta tutti: “Credo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle storie pubblicate su Instagram da Fedez nella giornata di ieri. Il noto rapper infatti attraverso i social, e in modo ironico, è tornato a parlare di quanto successo lo scorso anno in occasione del concerto del Primo Maggio. E allo stesso tempo ha colto l’occasione per mandare una frecciatina ai vertici Rai. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

La polemica social di Fedez per il mancato invito al concerto del Primo Maggio

“Buon Primo Maggio. E buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”. Sono state queste nello specifico le parole scritte sui social, ed esattamente su Instagram, dal noto rapper italiano Fedez. L’artista ha quindi condiviso una storia attraverso la quale ha voluto far sapere ai suoi fan di essere assente al concerto non per sua volontà. Fedez quindi dopo la polemica che l’ha visto protagonista lo scorso anno ecco che quest’anno sembrerebbe non essere stato nemmeno invitato.

Fedez torna a parlare della polemica che l’ha coinvolto lo scorso anno

In realtà sono state due le stories Instagram condivise da Fedez. Oltre a quella citata in precedenza ecco che il noto rapper ha condiviso anche un’altra storia contente lo sfogo relativo allo scorso anno. Sfogo avvenuto esattamente contro i Vertici Rai. Questa volta però il marito di Chiara Ferragni invece di far ascoltare la sua voce ha pensato bene di mettere come sottofondo lo sfogo di Aldo Baglio nel famoso film Tre uomini e una gamba.

La denuncia Rai e il caso Fedez al concerto del Primo Maggio 2021

Tutti sicuramente ricordano quanto successo lo scorso anno in occasione del concerto del Primo Maggio trasmesso su Rai Tre. In quell’occasione Fedez ha parlato di censura e ha colto l’occasione per attaccare i vertici Rai accusandoli di aver cercato di censurare alcune parti del suo discorso. La Rai in un primo momento aveva deciso di reagire alle parole del rapper scegliendo di procedere per via legale denunciando Fedez per diffamazione. Poco dopo però sempre la Rai ha deciso di ritirare la denuncia sporta nei confronti di Fedez. Nonostante ciò però il marito di Chiara Ferragni non è stato invitato al concerto del Primo Maggio che si è tenuto appunto ieri.