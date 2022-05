Fabrizio Corona evade dai domiciliari, va a casa di Nina Moric e lei chiama i carabinieri

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona è evaso dai domiciliari per andare a casa di Nina Moric. L’ex re dei paparazzi pare abbia accusato l’ex moglie di avergli rubato dei soldi. Il tutto è accaduto nella serata di venerdì, quando Corona durante l’orario in cui avrebbe dovuto stare a casa, si è recato nell’abitazione della modella e pare che sia stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Fabrizio è stato così denunciato. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza sulla vicenda.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari per andare a casa dell’ex moglie

Fabrizio Corona torna a far parlare di se ma soprattutto al centro dei guai. Pare che nella serata di venerdì, l’ex re dei paparazzi si sia recato presso l’abitazione di Nina Moric per accusarla di avergli rubato dei soldi. I due si sono fatti la battaglia per tanto tempo, poi sembrava che fosse tornata la tregua ma in realtà non è proprio così.

Nina Moric accusata dall’ex marito di avergli rubato dei soldi

Nina Moric è stata accusata da Fabrizio Corona di avergli rubato dei soldi. Così, nella serata di venerdì Fabrizio si è recato presso l’abitazione di Nina e tra di loro pare che ci sia stata una discussione piuttosto accesa. Ad un certo punto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Pare che a chiamare i carabinieri di Milano sia stata proprio Nina, sostenendo che fosse stata aggredita fisicamente dal suo ex ma in realtà una volta giunti sul posto gli agenti non hanno riscontrato nulla del genere. Dal canto suo, anche Corona avrebbe allertato le forze dell’ordine, sostenendo di essere stato derubato dall’ex moglie che ha continuato a ribadire di essere estranea a questa vicenda e di non sapere neppure dove si trovino questi soldi. Fabrizio alla presenza delle forze dell’ordine avrebbe mantenuto un atteggiamento piuttosto calmo.

L’ex re dei paparazzi evade dai domiciliari e viene denunciato

Come è finita la vicenda? Semplice, i Carabinieri hanno consigliato a Fabrizio di sporgere denuncia per il furto, denuncia che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Rimane però che ci sia un punto da non sottovalutare, ovvero il fatto che Fabrizio è evaso dai domiciliari per andare a casa di Nina Moric e per questo è stato denunciato a piede libero per evasione.