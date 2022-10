Storie italiane, Milly Carlucci svela perchè ha voluto la moglie di Fabrizio Frizzi a Ballando

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci a Storie Italiane commossa parla di Fabrizio Frizzi e da qualche anticipazione sulla prima puntata di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci è pronta a tornare in onda con il suo programma tanto amato dai telespettatori italiani, ovvero Ballando con le stelle. Il programma andrà in onda questa sera, sabato 8 ottobre 2022 sempre in prima serata su Rai 1. L’attesa è ormai finita e finalmente i telespettatori potranno assistere alla prima puntata del programma. Nelle scorse ore, la conduttrice è stata ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ed ha avuto modo di parlare di Fabrizio Frizzi, il conduttore che è scomparso prematuramente qualche anno fa. Ma cosa ha riferito?

Milly Carlucci debutta su Rai 1 con la nuova stagione di Ballando con le stelle

Milly Carlucci è pronta a debuttare su Rai 1 con la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice è stata ospite a Storie Italiane, ed ha parlato di tanti argomenti, uno tra tutti Fabrizio Frizzi. Eleonora Daniele, a Storie italiane, dopo aver affrontato alcuni argomenti di attualità e di cronaca, si è concentrata esattamente su Milly Carlucci e sul suo programma Ballando con le stelle.

La conduttrice porta a Ballando la vedova di Frizzi

I telespettatori più fedeli del programma, sanno bene che ogni puntata in studio c’è un ospite speciale. Ebbene, per la prima puntata Milly sembra aver fatto un colpaccio, ovvero ha scelto di portare in studio Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, la quale sarà ballerina per una notte. In diretta a Storie italiane, Milly Carlucci ha parlato di Fabrizio e ad un certo punto, si è anche tanto commossa. “Il primo ospite della serata di domani sarà Carlotta Mantovan. Le sono vicina emotivamente e ci offre occasione di parlare di Fabrizio Frizzi”. Queste le parole di Milly, annunciando quindi la presenza della donna e poi ha parlato anche di Fabrizio dicendo che per lei era un fratellino e colui che ha aperto Ballando con le stelle, visto che è stato uno dei concorrenti della prima edizione del programma.

Le parole di Milly su Fabrizio Frizzi

“Per me era un fratellino ed è stato colui che ha aperto Ballando con le Stelle. Simpatico, tenero, impacciato, un eroe assoluto. Era vero. Ha rappresentato a Ballando l’uomo medio italiano non molto dotato nella danza ma che si lascia trascinare a ballare, arranca ma si diverte e fa divertire. Sarò sempre grata a lui. Mi ha dato fiducia, ha creduto nel progetto nella prima edizione. Gli devo tanto”. Queste le parole della Carlucci che ha poi spiegato chi fosse il presentatore per lei e si è anche tanto commossa.