Tale e Quale, Malgioglio offende Loretta Goggi, scoppia la lite, interviene Carlo Conti

Cristiano Malgioglio in puntata ha offeso Loretta Goggi che, pur rispondendogli a tono, è rimasta anche molto male

Ieri, venerdì 7 ottobre, è andata in onda un’altra puntata del fortunatissimo programma condotto da Carlo Conti, Tale e quale show.

Il programma è seguitissimo perché, oltre alla conduzione di Conti sempre garbata e simpatica che non stanca mai, c’è una giuria divertente e frizzante il cui cardine, da sempre, è Loretta Goggi, unica presenza che non è mai stata sostituita negli anni e che Carlo Conti ha voluto fin dalla prima puntata. Loretta Goggi, in tante occasioni ha raccontato che Carlo Conti le propose il programma in un momento per lei dolorosissimo, quando perse il suo amato marito, il ballerino e coreografo Gianni Brezza. In quel periodo lei non si sentiva di tornare in tv ma Carlo le fu molto vicino, insistette e l’aiutò a uscire di casa e a ritrovare la gioia di vivere che lei in qual momento aveva perso per l’immenso dolore.

Ieri sera proprio Loretta Goggi è stata protagonista, suo malgrado, di un diverbio con l’altro giurato, Cristiano Malgioglio.

Vediamo cosa è accaduto.

Cristiano Malgioglio offende Loretta Goggi

Ieri sera, tra le varie esibizioni, c’è stata quella di Samira Lui, che ha imitato Rihanna.

La performance è piaciuta tantissimo al pubblico e a quasi tutti i giurati, tanto che alcuni di loro tra cui Giorgio Panariello e Loretta Goggi si sono anche alzati per applaudire, invece, Cristiano Malgioglio ha liquidato l’esibizione così: “Non hai neanche il tacco di Rihanna”.

Il pubblico l’ha contestato ma a lui non è interessato nulla e ha continuato a criticare l’esibizione poi ad un certo punto Samira Lui ha chiesto a Malgioglio cosa ne pensasse del trucco e del parrucco e Malgioglio gli ha risposto così: “Ascoltami, per quanto riguarda trucco e parrucco qui c’è Loretta che è molto più esperta”.

Loretta Goggi non ha affatto gradito tale affermazione e subito gli ha risposto a tono: “Ma pure di voce io sono esperta, oh”.

E poi ha aggiunto, visibilmente irritata: “Ho studiato canto, pianoforte…”.

Carlo Conti costretto ad intervenire

Carlo Conti si è reso subito conto che la farse di Malgioglio aveva dato molto fastidio alla Goggi è ha deciso di intervenire sottolineando che Malgioglio intendeva che la Goggi, essendo stata lungo anche imitatrice si intende molto bene del trucco dei travestimenti.