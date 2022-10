Barbara D’Urso zittisce Guenda Goria: “Non è come dici tu”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha parlato di Grande fratello vip. Ad un certo punto, la conduttrice ha zittito una sua ospite, Guenda Goria. Cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri, è accaduto qualcosa di imprevisto nel corso della puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha dedicato gran parte della seconda parte del programma al Grande fratello vip e sono intervenuti diversi ospiti, tra cui Guenda Goria. Improvvisamente però, la conduttrice ha ripreso il suo ospite e lo ha fatto in maniera piuttosto dura e cruda. Ma cosa è accaduto?

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla di Grande fratello vip

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, venerdì 7 ottobre 2022, Barbara D’Urso si è scontrata con un ospite. In puntata, nella seconda parte, si è parlato tanto di Marco Bellavia e del Grande fratello vip in generale. La conduttrice ha avuto modo di confrontarsi con la sua ospite, ovvero Guenda Goria e altri noti personaggi che frequentano spesso il salotto della D’Urso.

Guenda Goria parla di bullismo e scatena la reazione di Barbara D’Urso

Guenda si è innanzitutto scagliata contro i concorrenti che si sono comportati male nei confronti del conduttore e poi ha voluto sottolineare un aspetto davvero molto importante, ovvero capire bene che cosa c’è dietro il bullismo. Guenda ha sottolineato come spesso i bulli hanno tanto sofferto e che per questo motivo, in alcuni casi diventano a loro volta carnefici. “Spesso sono stati stigmatizzati in passato e invece di aprire il loro cuore l’hanno chiuso ermeticamente comportandosi in questo modo…”. Queste le parole dichiarate da Guenda che hanno scatenato il caos in studio La prima a scagliarsi contro Guenda è stata proprio Barbara la quale ha sottolineato il fatto che non bisogna mai giustificare chi fa del bullismo, anche se in passato si è stati vittime.

Anche Arianna David si scaglia contro Guenda

A quel punto Guenda avrebbe tentato di argomentare e far capire il suo punto di vista, ma Barbara ha ribadito di non essere d’accordo. A scagliarsi contro la figlia di Maria Teresa Ruta anche Arianna David, la quale ha dichiarato di non essere d’accordo ed ha aggiunto che Guenda stava facendo passare un messaggio assolutamente sbagliato. La David ha aggiunto che i concorrenti del Grande fratello vip, hanno sbagliato e su questo non c’è alcun tipo di dubbio.