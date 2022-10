Tale e quale show, tra il pubblico la ex Roberta Morise, Carlo Conti ha un pensiero per lei e il pubblico si emoziona

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti ritrova la sua ex fidanzata Roberta Morise a Tale e quale show. Il dolce gesto del conduttore non passa inosservato.

Nella serata di venerdì è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti. Ebbene, in studio era presente una vecchia conoscenza del conduttore toscano, ovvero la sua ex fidanzata. Stiamo parlando di Roberta Morise ed il gesto del conduttore non è passato inosservato. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Tale e quale show, in puntata tra il pubblico Roberta Morise

A sorpresa, nel corso della puntata di Tale e quale show 2022, andata in onda lo scorso venerdì, in studio è apparsa lei, Roberta Morise, che tutti conosciamo per essere una conduttrice, ma anche l‘ex fidanzata di Carlo Conti. Durante la puntata, il conduttore come di consueto è è andato a salutare alcuni colleghi vip presenti tra il pubblico. Tra questi Valerio Rossi e poi ancora Albertini e Roberta Bonanno. Presenti ancora Manila Nazzaro, Angela Tuccia e poi lei, Roberta Morise. Quest’ultima è l’ex compagna di Carlo Conti e la loro è stata una relazione davvero molto importante.

Tra il pubblico Carlo Conti ritrova la sua ex fidanzata

Carlo ha pronunciato il suo nome ed anche quello di Angela Tuccia, ricordando quando hanno lavorato insieme a L’Eredità e poi ha colto l’occasione per mandare alle donne un grande bacio. Questo gesto di Carlo ha voluto significare soltanto una cosa, ovvero che tra i due ex non ci sono rancori e che sono molto legati e soprattutto in ottimi rapporti.

Il gesto di Carlo non passa inosservato

Qualcuno, dopo la presenza di Roberta Morise a Tale e quale show, ha avanzato delle ipotesi, come il fatto che tra i due ci fosse stato un riavvicinamento. Eppure, siamo certi che Carlo e Roberta siano legati da un forte legame, sulla base proprio di quello che è stato il loro rapporto. Carlo prova un grande sentimento di affetto e stima nei confronti della sua ex compagna, ma da anni ormai ed esattamente dal 2012 è sposato con la costumista Francesca Vaccaro. I due sono anche diventati genitori del piccolo Matteo che è tutta la loro vita.