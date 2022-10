Selvaggia Lucarelli, il Codacons la vuole fuori da Ballando e lei replica: “Me la vogliono far pagare perchè ho difeso Fedez”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli replica alle parole e alla replica del Codacons e tira in ballo Fedez.

Il Codacons, ovvero l’associazione consumatori nella giornata di venerdì si è espressa sul caso Selvaggia Lucarelli-Lorenzo Biagiarelli. Come sappiamo quest’ultimo è il compagno di Selvaggia, ma anche concorrente di Ballando con le stelle, dove la Lucarelli è anche giudice. Per questo motivo, il Codacons si è espresso parlando di conflitto di interessi ed avrebbe chiesto alla Rai di intervenire e prendere dei provvedimenti, uno di questi sospendere la Lucarelli dalla giuria. Ebbene, dopo questo accatto, adesso Selvaggia ha voluto rispondere e lo ha fatto pubblicamente.

Codacons chiede la sospensione della Lucarelli dal programma Ballando con le stelle

Ebbene si, il Codacons ha chiesto dei provvedimenti per la Lucarelli chiedendo alla Rai di sospenderla come giudice di questa edizione di Ballando con le stelle, visto che il suo compagno sarà uno dei concorrenti che scenderà in pista. Nonostante questo, però, sembra che la conduttrice Milly Carlucci non voglia proprio rinunciare all’uno e all’altro e per questo non ci pensa proprio ad accettare le condizioni del Codacons.

La replica della Lucarelli

Proprio per questo motivo, il Codacons si è rivolto direttamente alla Rai, chiedendo di prendere dei provvedimenti ed anche piuttosto urgenti. Non è tardata ad arrivare la replica di Selvaggia Lucarelli al Codacons. Il giudice tra le sue Instagram stories ha postato uno screenshot circa le dichiarazioni dell’associazione, aggiungendo anche una grassa risata. Poi avrebbe aggiunto dell’altro “Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci“. Sono state queste le parole dichiarate da Selvaggia, dopo le ennesime richieste del Codacons.

L’affondo di Selvaggia, che tira poi in ballo Fedez

Secondo il giudice, il Codacons potrebbe avercela con lei, dopo che lo scorso anno è scesa in difesa di Fedez, parlando di denunce pretestuose. “Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato anche con me”. Queste ancora le parole della Lucarelli, la quale ci ha tenuto a precisare quanto accaduto e soprattutto a sottolineare il fatto di essere scesa in difesa di Fedez, nonostante tra di loro non corra buon sangue.