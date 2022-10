Tale e quale show, un intervento di Cristiano Malgioglio gela Giorgio Panariello che si alza e se ne va

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio vuoi o non vuoi è sempre protagonista del programma Tale e quale show. Nel corso dell’ultima puntata ha commesso una gaffe. Inaspettata la reazione di Giorgio Panariello.

Nella serata di ieri, venerdì 7 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ebbene, nel corso della puntata, sembra che uno dei giudici, ovvero Cristiano Malgioglio abbia commesso una gaffe che in qualche modo ha scatenato le risate di tutti i presenti in studio. A non passare inosservata però, è stata la reazione di Giorgio Panariello. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Tale e quale show, la gaffe di Cristiano Malgioglio non passa inosservata

A Tale e quale show, nella serata di ieri, il noto giudice Cristiano Malgioglio pare che abbia commesso una gaffe, sbagliando il nome di un cantante. Il giudice dopo l’imitazione di Alessandra Mussolini che ha interpretato Loredana Bertè, oltre ad essere come sempre molto critico, ha commesso una gaffe imperdonabile.

Il giudice sbaglia il nome di un artista e tutti scoppiano a ridere

Cristiano ha infatti sbagliato il nome del cantante, Paul Anka pronunciando invece Pul Anka. Il conduttore, Carlo Conti è immediatamente scoppiato a ridere, così come Loretta Goggi. Anche tutti i presenti in studio si sono lasciati andare ad una grossa risata. A non passare inosservata è stata la reazione di Giorgio Panariello, il quale si è alzato ed ha abbandonato lo studio esclamando “No su Pul Anka vo via… scusate non si può sentire.” In realtà non è la prima volta che questo accade, visto che anche in passato Cristiano ha storpiato i nomi di alcuni artisti.

Cristiano, il giudice più critico ma anche il più amato di sempre

La puntata è stata sicuramente un grande successo. Tra le esibizioni più apprezzate della serata, c’è stata quella di Samira Lui nei panni di Rihanna seguita poi da Claudio Lauretta in Pino Daniele. Malgioglio, come sempre, è stato il giudice più critico di tutti. Nonostante questo, però, Cristiano è molto amato dai telespettatori, soprattutto negli ultimi anni, in cui ha preso parte anche a diversi reality, sia come concorrente che come giudice e opinionista. Adesso, non resta che attendere la messa in onda della prossima puntata, che andrà in onda venerdì prossimo.