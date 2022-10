Ballando con le stelle nella bufera, Selvaggia Lucarelli duramente attaccata

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la protesta per la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli al programma Ballando con le stelle, dove la compagna, Selvaggia Lucarelli fa parte della giuria.

Tra poche ore avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle e sicuramente c’è grande attesa per questo cast davvero straordinario messo a punto da Milly Carlucci. Sin da quanto è stata annunciata la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, però, in molti sembra che abbiano detto la propria opinione, dicendo che non è giusto, nei confronti degli altri concorrenti, visto che la sua compagna è presente in giuria. Stiamo parlando proprio di Selvaggia Lucarelli. Sono stati in tanti a sollevare la polemica e non parliamo soltanto di utenti ma anche del Codacons, l’associazione a tutela dei consumatori. Ma cosa sta accadendo?

Ballando con le stelle, polemiche sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli, il noto chef e presenza fissa nel cast di E’ sempre mezzogiorno, farà parte della nuova edizione di Ballando con le stelle. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che Lorenzo è il compagno di Selvaggia Lucarelli che nel programma ha un ruolo ben preciso, ovvero il giudice. Molti utenti social hanno avanzato delle critiche al riguardo e adesso anche il Codacons si è espresso al riguardo. Ma per quale motivo? Si parlerebbe di conflitto d’interessi, visto che Selvaggia fa parte della giuria del programma e deve necessariamente valutare l’abilità dei ballerini in gara ed il fidanzato è proprio uno dei concorrenti.

Monta la polemica sui social

Se inizialmente erano stati soltanto alcuni utenti ad avanzare dei dubbi al riguardo, adesso si è espresso anche il Codacons che ha parlato di un conflitto di interessi che è piuttosto evidente. “E’ evidente la tendenza della Lucarelli, che abbiamo sempre ritenuto una giornalista brillante e intelligente, le cui battaglie abbiamo più volte difeso e condiviso, ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie”.

La richiesta del Codacons

Il Codacons ha proseguito prendendo come esempio lo scorso anno, quando la Lucarelli si è scagliata contro Mietta, concorrente di Ballano risultata positiva al Covid e ritenuta colpevole di non essersi vaccinata, per problemi di salute. Ad oggi, quindi, l’associazione a tutela di tutti gli utenti, ha chiesto alla Rai di adottare dei provvedimenti valutando anche “la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast dei concorrenti oppure studiando misure in grado di garantire che i voti della Lucarelli per il fidanzato non incidano sulla classifica finale”.